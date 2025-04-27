В Нижегородской области в ночь на 27 апреля произошел крупный пожар на свалке, площадь возгорания составляет около 20 тыс. кв. м, сообщил глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров в телеграм-канале.

«Снова зафиксировано возгорание на полигоне ТБО, принадлежащем региональному оператору. <…> Горят карты № 2 и №3», — написал он.

На месте инцидента действуют пожарные службы и техника оператора, отчитался Мудров.

«Мероприятия по усилению пожарной безопасности, выполненные регоператором в прошлом году, сегодня дают основания говорить, что распространение огня за пределы горящих карт не происходит», — отметил глава округа.

По словам Мудрова, будет проведено расследование для установления обстоятельств инцидента. Создан муниципальный штаб для контроля за ситуацией.

«Предположительные причины возгорания сейчас даже не хочу указывать во избежание неверных трактовок», — добавил Мудров.

В ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили, что в тушении огня задействованы 10 человек и пять единиц техники, угрозы населенным пунктам нет, пишет портал «В городе N».

Как уточняет портал NN.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, загорелся полигон по обращению с твердыми коммунальными отходами «Ситиматик Нижний Новгород» под селом Скородум.

В сентябре 2024 года на этом же полигоне произошел пожар на площади 30 тыс. кв. м, смог дошел до Нижнего Новгорода. Возгорание полностью потушили спустя две недели. В октябре Росприроднадзор приостановил деятельность полигона на 60 дней в связи с выявленными нарушениями. В частности, там обнаружили отходы с полезными компонентами в составе, захоронение которых запрещено законом. Кроме того, мусор складировали на необорудованных для этого площадках.

21 апреля загорелась свалка бытовых отходов на полигоне ТБО «Тимохово» в Подмосковье. Возгорание локализовали на площади 500 кв. м По данным Mash, предварительная причина пожара — жаркая погода, установившаяся в регионе.