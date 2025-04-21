Мощный пожар возник на мусорном полигоне ТБО «Тимохово» в Богородском округе Московской области, сообщают местные телеграм-каналы. «ЗаМКАДье» утверждает, что свалка газифицирована, и возгорание может якобы привести к взрыву.

«Полигон газифицирован (собирает газ в отдельные емкости). Если произойдет взрыв, мало не покажется», — предупреждают авторы канала. На фото, публикуемых другими источниками, виден столб дыма, поднимающийся над горизонтом.

Канал «Тимохово Богородский городской округ» отмечает, что полигон, на котором произошел пожар, является одной из самых больших свалок Подмосковья, и на нее неоднократно поступали жалобы со стороны населения округа. «Давно говорили, что надо закрывать эту помойку, а на нее все везут мусор и везут», — пишет канал, советуя жителям села Тимохово по возможности уехать куда-нибудь, чтобы «не дышать свалочным дымом».

По словам очевидцев, на подъезде к мусорному полигону выстроилась очередь из мусоровозов, а в самом конце дорогу перегораживают пожарные машины.

Mash сообщает, что предварительной причиной возгорания на свалке стали погодные условия: сейчас в столичном регионе стоит аномальная жара. По данным канала, огнем охвачено более 500 кв. метров полигона.

«Сотрудники МЧС помогают свозить песок на 10 КамАЗах к месту пожара, чтобы обсыпать мусор и не допустить распространения огня», — говорится в сообщении.

Полигон ТБО «Тимохово» занимает площадь 14 га и является крупнейшим мусорным полигоном Европы. Он появился в конце 1980-х годов на месте отработанных глиняных карьеров. Его максимальная мощность составляет 450 тонн мусора в год, но в открытом доступе данных об объеме вывоза отходов нет. Жители Ногинска, Электростали и Электроуглей не раз подавали жалобы на неприятный запах, однако ведомственные специалисты отказывались связывать загрязнение воздуха с работой полигона.