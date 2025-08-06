Первая партия ударных беспилотников Altius-600M, приобретенных у США, была доставлена тайваньским военным 4 августа. Об этом пишет Taipei Times со ссылкой на министра обороны Тайваня Веллингтона Ку.

Глава оборонного ведомства объявил о доставке 5 августа. В тот же день он провел встречу с основателем компании-производителя беспилотников Anduril Industries Палмером Лаки. Ку выразил компании благодарность за оперативные действия, направленные на повышение как оборонительного, так и наступательного потенциала тайваньской армии.

«Министр Ку отметил, что благодаря стремительному развитию технологий беспилотники становятся все более универсальным средством в современных боевых действиях, которое служит не только разведке поля боя и ретрансляции связи, но также представляет собой незаменимое средство для асимметричных боевых действий и модернизации вооруженных сил», — говорится в официальном заявлении на сайте Министерства обороны Тайваня.

Как отмечает Taipei Times, закупленные Тайванем беспилотники могут вести огонь с различных типов транспорта на суше, в воздухе и на воде, способны лететь на протяжении 4 часов и преодолевать расстояние до 440 км, а также противодействовать средствам РЭБ. Помимо этого, Altius-600M предусматривает возможность оснащения осколочно-фугасными противотанковым ракетами и подлежит переработке.

«Кроме того, многие частные стартапы используют гибкие модели разработки и быстрого производства, используя программное обеспечение и возможности искусственного интеллекта для интеграции передовых технологий, что позволяет создавать инновационные и надежные боевые системы», — добавили в оборонном ведомстве страны.

По словам Ку, Минобороны планирует продолжить закупку беспилотников, что демонстрирует решимость вооруженных сил страны адаптироваться к меняющимся условиям боя и играет существенную роль в партнерстве с США по противодействию угрозе со стороны Коммунистической партии Китая и обеспечению стабильности в регионе.

Министр также призвал весь личный состав тайваньской армии отказаться от «устаревших подходов» к ведению боя, принять технологический вызов и необходимость инноваций, а также создать преимущества сдерживания с целью эффективного противодействия противникам.