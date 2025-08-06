Первая партия ударных беспилотников Altius-600M, приобретенных у США, была доставлена тайваньским военным 4 августа. Об этом пишет Taipei Times со ссылкой на министра обороны Тайваня Веллингтона Ку.

Глава оборонного ведомства объявил о доставке 5 августа. В тот же день он провел встречу с основателем компании-производителя беспилотников Anduril Industries Палмером Лаки. Ку выразил компании благодарность за оперативные действия, направленные на повышение как оборонительного, так и наступательного потенциала тайваньской армии.

Основатель Anduril Industries Палмер Лаки (слева) представляет модель беспилотника министру национальной обороны Веллингтону Ку
Minister of National Defense

«Министр Ку отметил, что благодаря стремительному развитию технологий беспилотники становятся все более универсальным средством в современных боевых действиях, которое служит не только разведке поля боя и ретрансляции связи, но также представляет собой незаменимое средство для асимметричных боевых действий и модернизации вооруженных сил», — говорится в официальном заявлении на сайте Министерства обороны Тайваня.

Как отмечает Taipei Times, закупленные Тайванем беспилотники могут вести огонь с различных типов транспорта на суше, в воздухе и на воде, способны лететь на протяжении 4 часов и преодолевать расстояние до 440 км, а также противодействовать средствам РЭБ. Помимо этого, Altius-600M предусматривает возможность оснащения осколочно-фугасными противотанковым ракетами и подлежит переработке.

«Кроме того, многие частные стартапы используют гибкие модели разработки и быстрого производства, используя программное обеспечение и возможности искусственного интеллекта для интеграции передовых технологий, что позволяет создавать инновационные и надежные боевые системы», — добавили в оборонном ведомстве страны.

По словам Ку, Минобороны планирует продолжить закупку беспилотников, что демонстрирует решимость вооруженных сил страны адаптироваться к меняющимся условиям боя и играет существенную роль в партнерстве с США по противодействию угрозе со стороны Коммунистической партии Китая и обеспечению стабильности в регионе.

Министр также призвал весь личный состав тайваньской армии отказаться от «устаревших подходов» к ведению боя, принять технологический вызов и необходимость инноваций, а также создать преимущества сдерживания с целью эффективного противодействия противникам.

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