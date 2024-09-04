К концу 2024 года в России будет не хватать 130 тыс. водителей такси. Такой прогноз дал на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков. Трансляция велась на сайте площадки.

«Это огромная цифра, и это цифра нарастающая. Мы смотрели в динамике, ситуация не улучшается», — сказал Петраков.

По его словам, такой дефицит связан в том числе регулированием работы такси и ужесточением миграционной политики. Он отметил, что дефицит водителей приводит к росту цен осенью, зимой и в пиковые часы.

«Мы не можем просто приходить и жаловаться на то, что не хватает людей и поэтому цены <…> будут расти, отличаться год к году на десятки процентов и просто признавать этот факт. Если эту проблему не решать, она не решится», — заявил Петраков.

В связи с этим «Яндекс Такси» обсуждает с регуляторами создание экспериментальных правовых режимов, чтобы снять барьеры на вход в отрасль, сообщил представитель сервиса.

«Есть довольно серьезное регулирование, которое зачастую достаточно сложно исполнять. Мы точно знаем, что можно оцифровать путевые листы, медицинские осмотры. Можно сделать короткие, вплоть до минуты, или дневные полисы страхования, которые в моменте будут дешевле», — перечислил Петраков.

Ожидается, что такие экспериментальные режимы будут запущены не только для такси, но и для всей отрасли пассажирских перевозок. Петраков добавил, что для решения проблемы также нужно добиваться обеления рынка. По его словам, для уже находящихся в России иностранцев надо нужно создавать комфортные условия, чтобы они могли работать легально и быстро решали вопросы с документами.

«Мы будем наращивать инвестиции в привлечение и удержание людей. Одно дело найти человека, другое — его удерживать и мотивировать, чтобы в пиковые часы эти люди выходили на линию», — отметил Петраков.

В июне в пресс-службе «Яндекс Такси» RTVI объяснили, что стоимость поездки для пассажира складывается из нескольких факторов — тарифа, количества желающих заказать такси и свободных машин в районе, а также расстояния, длительности поездки и дополнительных опций, например, перевозки велосипеда или питомца.

В сервисе добавили, что последний раз в Москве тарифы менялись в октябре 2023 года, а до этого ― в 2021-м. «Корректировка» тарифов помогает частично компенсировать водителям и партнерам затраты на содержание и обслуживание машин, объяснили RTVI в пресс-службе компании.

К «Яндекс Такси» есть «серьезные замечания» из-за алгоритма ценообразования, говорил в феврале в интервью «Известиям» замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов. По его словам, за 2023 год в ведомство поступило около 300 жалоб на сервис, в том числе по поводу цен. ФАС не может применить меры реагирования, поскольку до конца 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, пояснил Иванов.

В начале августа «Яндекс» запустил сервис заказа бюджетного такси «Везет». В компании заявили, что в пиковые часы поездка в «Везет» обойдется в среднем на 20% дешевле, чем в «экономе» в «Яндекс Такси», но машину придется ждать дольше.