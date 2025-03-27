Власти США проверят мессенджер Signal, поскольку платформа «может быть дефектной». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает Fox News.

«Signal может быть дефектной системой, честно говоря. Думаю, нам стоит в этом разобраться. Нам предстоит это выяснить», — отметил Трамп.

Он также назвал попытки раздуть скандал после утечки секретных данных «охотой на ведьм».

«Думаю, это охота на ведьм. Меня там не было, но могу заверить, что удар по хуситам прошел потрясающе», — подчеркнул президент США.

Мессенджер с усиленной безопасностью Signal был разработан частной компанией. Согласно американскому законодательству, обсуждать вопросы нацбезопасности и передавать секретные сведения чиновники могут только в специально разработанной для этого программе.

Главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта опубликовал статью, в которой гововрилось, что советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц добавил его в чат в мессенджере Signal, где обсуждались предстоящие удары по Йемену. Позднее глава Минобороны США Пит Хегсет заявил, что это не так, назвав Голдберга «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом».

25 марта Politico со ссылкой на американских госслужащих, что Уолцу грозит отставка, поскольку именно он добавил журналиста в чат, и, тем самым, допустил утечку.

На следующий день, 26 марта, в интервью телеканала Fox News советник президента взял на себя ответственность за утечку секретной переписки, пояснив, что «лучшие технические умы» выясняют, как это произошло.