В январе-сентябре 2024 года Роскомнадзор зафиксировал «слив» более 600 млн записей о россиянах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В октябре РКН выявил утечку баз данных, в которых содержались более 9,7 млн записей. В феврале этот показатель составлял 510 млн, из которых 500 млн «оказались в сети в результате одного инцидента».

В 2023 году в Сеть, по данным Роскомнадзора, попало около 300 млн записей о россиянах, а в 2022-м, уже после начала СВО, — 600 млн.

Ранее замглавы Сбера Станислав Кузнецов заявил, что в открытом доступе из-за утечек информации в Сети находятся персональные данные около 90% взрослых граждан России или «около 3,5 млрд строк». Он назвал ситуацию «плачевной».

По словам Кузнецова, специалисты Сбербанка по итогам проверки 2023—2024 годов выяснили, что основные источники утечек персональных данных россиян — это интернет-магазины и медицинские учреждения. Доля кредитных организаций в этом списке, как заявил представитель Сбера, составила «не более 2%».

РБК со ссылкой на аналитику InfoWatch сообщал, что в 2023 году из российских финансовых организаций утекло 170,3 млн записей персональных данных клиентов. Доля банков при этом составляла 46,9%.