Порядка 50 солдат погибли при нападении группы боевиков на военную базу на севере Буркина-Фасо, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 28 июля в районе населенного пункта Дарго провинции Наментенга. Два источники рассказали AP, что в нападении участвовали около 100 боевиков. Они разграбили и сожгли военную базу.

По данным агентства, в произошедшем подозревается действующая в Западной Африке группировка JNIM* («Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»*), связанная с «Аль-Каидой»*. Официально эта информация не подтверждалась, военное правительство страны факт нападения не комментировало.

Как пишет AP, в Буркина-Фасо наблюдается всплеск нападений со стороны вооруженных группировок, которые «контролируют большую часть территории страны, особенно за пределами столицы». Агентство отмечает, что ухудшение ситуации с безопасностью привело к политическим сдвигам в стране и послужило поводом для последовательных государственных переворотов.

Осенью 2022 года в Буркина-Фасо произошел государственный переворот, после которого страну возглавил Ибрагим Траоре. Предыдущего президента — Поль-Анри Сандаого Дамибу — свергла группа спецназа «Кобра». Al Jazeera писала, что Дамиба не смог справиться с «усугубляющимся вооруженным восстанием в стране».

Траоре при вступлении на должность подчеркивал, что страна столкнулась «с беспрецедентным кризисом безопасности и гуманитарным кризисом». Среди своих задач лидер называл «отвоевывание территорий, которые оккупировали полчища террористов».

Тогда же ООН сообщала, что во многие районы страны становятся небезопасными, а построенные в них блокады отрезают общины от остальной части государства. На фоне этого растет голод, некоторым детям и женщинам приходится питаться только листьями и солью, а сотрудники гуманитарных организаций с трудом добираются до нуждающихся.

В сентябре 2023 года была совершена попытка свержения Ибрагима Траоре, в январе 2024 года она повторилась. Однако злоумышленникам совершить их не удалось. Местные общественные деятели рассказали, что вторую попытку госпереворота инициировали люди из ближайшего окружения лидера.

*организация признана в России террористической и запрещена