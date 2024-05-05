Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином достижение «олимпийского перемирия» во всех текущих мировых конфликтах, в том числе и на территории Украины.

Лидер КНР Си Цзиньпин прибудет в Париж вечером 5 мая и пробудет во Франции до 7 мая. В программу визита входят его совместные переговоры с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Канцлер Германии Олаф Шольц не сможет присутствовать на встрече из-за плотного графика.

«Олимпийское перемирие должно стать посланием всему миру. Это одна из тем, которую я буду обсуждать с председателем КНР в понедельник и вторник», — сказал Макрон в интервью газете La Tribune.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, касается ли инициатива российско-украинского конфликта, Макрон отметил, что «нужно пробовать везде».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Затем с 28 августа по 8 сентября на тех же площадках состоятся Паралимпийские игры.

В середине марта Макрон уже говорил о намерении предложить Москве прекращение огня на Украине на время проведения Олимпийских игр. Президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что не слышал об этой инициативе французского коллеги, но готов его рассмотреть исходя из российских интересов и ситуации в зоне проведения военной операции.

В апреле в Кремле говорили, что не получали из Парижа официальных предложений о перемирии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что «киевский режим использует такие идеи и инициативы для попытки перегруппироваться, перевооружиться и тому подобное», что «существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Хьюго Декрипту выступил против «олимпийского перемирия», предположив, что Россия использует его для перегруппировки сил.

«Я не верю не в этот формат перемирия. Я не верю в какой-либо формат перемирия с Российской Федерацией. Это ложь, Эмманюэль [Макрон] это знает и сам тому свидетель», — заявил тогда Зеленский (цитата по «Страна.ua»).

В ходе визита Си Цзиньпина французский лидер попытается оказать на него давление, сыграв на эмоциях: председателя КНР отвезут в Пиренеи, где родилась бабушка Макрона по материнской линии. Этот план, как отмечает Reuters, перекликается с жестом самого Си Цзиньпина, который возил президента Франции на чайную церемонию в бывший дом своего отца в Гуанчжоу.

Источник в Елисейском дворце признал, что Макрон намерен использовать все доступные ему рычаги воздействия, чтобы убедить гостя усилить роль Китая в урегулировании украинского конфликта за счет влияния на Россию.

Старший советник исследовательской компании Rhodium Group Ной Баркин пояснил Reuters, что «Макрон всегда обаятелен, он пытается привлечь на свою сторону иностранных лидеров, устанавливая с ними личные отношения». Однако, по его словам, французскому лидеру не стоит питать иллюзии по поводу того, что поездка в Пиренеи «доведет Си до слез и приведет к компромиссам со стороны Пекина».

Нынешний визит председателя КНР в Евросоюз станет первым за последние пять лет. Опрошенные Bloomberg эксперты предположили, что на переговорах Си Цзиньпин попытается убедить собеседников в выгодности экономического сотрудничества ЕС с Китаем, сделав акцент на более привлекательных возможностях, чем дают Европе США.