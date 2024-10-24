Закон о штрафах за «склонение к аборту» , который был принят к рассмотрению в Законодательном собрании Омской области, коснется и частных клиник. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Виталий Хоценко.

«Ответственность будет распространяться в том числе и на частные клиники. Важно защитить будущих мам от недобросовестных людей, которые вместо заботы о материнстве, детстве и будущем нашей страны думают о наживе», — заявил он.

В рамках законопроекта, который был разработан региональным Минздравом, предполагается ввести ответственность в виде штрафа 3-5 тысяч рублей для физических лиц и 100-200 тысяч рублей для юридических лиц за «склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности на территории Омской области», пишет «Город55».

В формулировке законопроекта под склонением подразумевается «совершение действий в целях понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом».

«Многие аборты происходят из-за давления на женщину. И количество абортов в нашей стране превышает все мыслимые и немыслимые пределы. Мы хотим, чтобы женщина свободно сама выбирала, вынашивать ей или не вынашивать ребенка», — сказал глава омского Минздрава Дмитрий Маркелов.

Он отметил, что в рамках предложенной инициативы предполагается, что от беременных потребуется лишь написать заявление, после чего дело будет передано мировому судье.

Отвечая на протест против предлагаемых мер со стороны депутата Натальи Тузовой из фракции «Новые люди», которая предложила «сосредоточиться на реальной поддержке женщин», спикер Заксобрания Александр Артемов напомнил, что в Госдуме «Новые люди» проголосовали за «куда более крутой» запрет пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри).

Губернатор внес законопроект «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности» в Законодательное собрание 11 октября. Сам проект закона был подготовлен региональным Минздравом и опубликован на сайте областного правительства летом, сообщает Ngs55.

В начале сентября в городке Нефтяников в Омске был закрыт единственный роддом в микрорайоне, писал «Омск-информ». В региональном Минздраве назвали причиной закрытия внезапные нарушения в работе инженерных сетей.

«Министерством было принято решение провести в медицинском учреждении внеплановую санитарную обработку до 15 октября», — приводит слова ведомства издание.

Однако после назначенного срока, 19 октября в областном Министерстве заявили, что родильный дом останется закрытым до 2 декабря «для решения технических вопросов». В ведомстве отметили, что весь персонал роддома продолжает получать 2/3 от заработной платы и планов по их увольнению нет.