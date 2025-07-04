Одну из улице Екатеринбурга назовут в честь режиссера Алексея Балабанова, умершего в 2013 году. Об этом написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат городской думы Дмитрий Сергин.

По его словам, комиссия по топонимике приняла решение присвоить имя Балабанова улице, которая будет располагаться в микрорайоне «Академический-2» в Чкаловском районе.

«Балабанов наш, догоняй Питер», — добавил Сергин.

Он также обратил внимание, что улица Балабанова будет находится по соседству с улицей «еще одного великого уральского режиссера», народного артиста РСФСР Ярополка Лапшина, автора экранизаций романов «Угрюм-река» и «Приваловские миллионы».

В мэрии Екатеринбурга также подтвердили, что одну из улиц назовут в честь Балабанова. Среди прочего местные власти приняли решение, что в городе появятся улица Академика Вавилова и улица Академика Курчатова.

Сын Балабанова Федор в разговоре с изданием «Подъем» предположил, что его отец удивился бы решению назвать улицу в его честь и воспринял такую новость «с черным, но с юмором».

«Он бы удивился, наверное. Он точно бы отнесся к этому с юмором. Он вообще ко многим таким вопросам относился с юмором, может быть, с черным, но с юмором. Я к этому абсолютно нормально отношусь, если люди как-то хотят увековечить память, если это не смущает жильцов и нет недовольных, почему нет, я не вижу в этом никаких препятствий», — сказал он.

По его словам, в честь режиссера стоило бы также назвать улицу в Санкт-Петербурге. «Все-таки он большую часть времени здесь жил, и все его полнометражные фильмы сняты в Петербурге или в экспедициях, но во время жизни в Петербурге», — отметил Федор Балабанов.

Возможность появления сквера имени Балабанова в Санкт-Петербурге

В конце июня вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский допустил возможность появления в городе сквера имени Балабанова. Он сделал такое предположение, комментируя предложение увековечить память постановщика фильмов «Брат», «Жмурки» и «Груз-200», присвоив его имя скверу между Уральской улицей и набережной реки Смоленки. Пиотровский указал, что «память Алексея Балабанова, безусловно, требует увековечения», но отметил, что «топонимика — штука непростая».

«У нас есть закон, который требует, что для того, чтобы дать какое-то имя, нужно, чтобы прошло 20 лет. Мы будем работать над этим вопросом», — сказал вице-губернатор в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В мае в Екатеринбурге выбрали эскиз памятника Балабанову. Жюри проголосовало за работу скульптора Мейрама Баймуханова, где режиссер изображен сидящим в пустом вагоне трамвая.