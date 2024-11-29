Директор частного центра социального обслуживания «Рубикон» в Алтайском крае, где из-за отравления погибли трое и пострадали более 20 человек, задержан, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. По словам его супруги, причиной отравления стал ротавирус. RTVI собрал последние данные о ЧП.

«Сегодня следователем СК по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, задержан председатель правления региональной общественной организации, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следователем СК будет направлено ходатайству в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении СК.

В ведомстве уточнили, что продолжается расследование по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы

На сайте центра «Рубикон» говорится, что организация предоставляет бывшим заключенным временное жилье и одежду, помощь психолога, юридические консультации и помогает в восстановлении документов. Соцуслуги там оказываются в полустационарной и стационарной форме.

По данным следствия, днем 28 ноября в частном соццентре в селе Калистратиха Калманского района было обнаружено тело постояльца с признаками отравления.

«Также не менее 15 человек с признаками отравления госпитализированы в медицинские учреждения, один из них при доставлении в больницу скончался. Кроме того, днем ранее в социальной организации скончался еще один постоялец», — добавили в СК.

Утром 29 ноября ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав сообщил, что число отравившихся в соццентре выросло до 24, из которых трое погибли.

«По результатам анализов выявлена острая кишечная инфекция без клинических проявлений еще у двух постояльцев и одного сотрудника. Все будут госпитализированы в город Барнаул. В организации проведена обработка и дезинфекция помещений. За постояльцами продолжается наблюдение медицинским персоналом Калманской ЦРБ», — рассказал собеседник агентства.

Жена директора «Рубикона», которая также работает в соццентре, в разговоре с RT назвала ротавирус в качестве причины смерти трех постояльцев. По ее словам, первым заболел бездомный, которого недавно привезли к ним.

«Мы полагаем, что он к нам с этой заразой и приехал, потому что он недолго побыл и умер у нас», — сказала она, добавив, что люди начали заболевать еще с пятницы.

Ранее аналогичную озвучил директор соццентра Алик Гельфенбайн. «Сейчас врачи сказали, что это ротавирусная инфекция. Они взяли все мазки, пробы пищи, продуктов питания. Говорят, только на следующей неделе будут известны результаты. Дали предписания, какие препараты пропить тем, у кого нет симптомов», — сообщил он.

По его словам, все пострадавшие — пенсионеры, люди, находящиеся в предпенсионном возрасте, некоторые являются инвалидами.