Актриса Галина Стаханова в программе RTVI «Легенда» дала высокую оценку композиции певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), посвященной погибшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».

«Я думаю, что он правда патриот, потому что так не споешь. Так душу не оголишь, извините меня. И вот последнее — тоже, выстрелила песня о «Крокус Сити». Ведь он же сразу выдал песню, это 22.03.24», — сказала она.

Актриса также подчеркнула, что испытывает более яркие эмоции от выступлений Shaman, чем от концертов народного артиста России Филиппа Киркорова.

«Слушайте, я когда его услышала, эту песню «Я русский» — ой! Слушайте, ну вот тоже — вроде с надрывом всё. Но вот концерт Киркорова я не могу выслушать целиком. Ну вот раздражает он, одну-две песни послушаю — и всё. А у Шамана — душу рвет», — пояснила она.

Стаханова выразила уверенность в том, что «крик души» Shaman идет «от сердца».

«Он как-то сразу выстрелил. Слушайте, вот бывает же так, что кто-то еле-еле идет — тащат за хвост, за косичку. За что — я не знаю. Но этот выпорхнул, выстрелил сразу как-то», — добавила актриса.