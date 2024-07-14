13 июля во время предвыборного митинга в городе Батлер (штат Пенсильвания) на Дональда Трампа было совершено покушение. Пуля, по словам самого кандидата в президенты США, пробила верхнюю часть его правого уха. Стрелок был убит. Как на произошедшее отреагировали в мире, — в материале RTVI.

Президент США Джо Байден

Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге. Мы с Джилл [жена Байдена. — прим. RTVI] благодарны Секретной службе за то, что она доставила его в безопасное место. В Америке нет места такому насилию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Мои мысли с президентом Дональдом Трампом, ставшим жертвой покушения. Я желаю ему скорейшего выздоровления.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа достойно презрения. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Мои мысли также и о людях, которые пострадали от этого нападения. Подобные акты насилия угрожают демократии.

Президент Украины Владимир Зеленский

Такому насилию нет оправдания и места нигде в мире. Насилие никогда не должно брать верх. Я желаю, чтобы Америка стала сильнее после этого.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Мои мысли и молитвы с президентом Дональдом Трампом в эти часы.

Президент Турции Реджеп Эрдоган

Я категорически осуждаю покушение на кандидата в президенты США и 45-го президента США господина Дональда Трампа. Я искренне желаю господину Трампу, его семье и близким скорейшего выздоровления.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

От имени всего израильского народа я желаю бывшему президенту Дональду Трампу скорейшего выздоровления и решительно и однозначно осуждаю покушение на его жизнь. Из Иерусалима мы желаем ему всего наилучшего. Наши мысли со всеми пострадавшими и семьей погибшего зрителя.

Президент Аргентины Хавьер Милей

Не удивляет отчаяние международных левых сил, которые сегодня видят, что их злополучная идеология испускает дух, и они готовы дестабилизировать демократии и продвигать насилие, чтобы захватить власть. В панике проиграть на выборах они прибегают к терроризму, чтобы навязать свою ретроградную и авторитарную программу.

Президент Бразилии Лула да Силва

Нападение должно быть отвергнуто всеми защитниками демократии и диалога в политике. То, что мы увидели сегодня, неприемлемо.

Президент Молдавии Майя Санду

Обеспокоены стрельбой на предвыборном мероприятии бывшего президента Трампа. Политическому насилию нет места в нашем обществе. Желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления. Мои соболезнования родным и близким участника митинга, погибшего в результате нападения.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Мы должны твердо противостоять любой форме агрессии, которая бросает вызов демократии. Молюсь за скорейшее выздоровление бывшего президента Трампа.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Глубоко обеспокоен нападением на моего друга, бывшего президента Дональда Трампа. Решительно осуждаю этот инцидент. Насилию нет места в политике и демократиях. Желаю ему скорейшего выздоровления. Наши мысли и молитвы — семье погибшего, раненым и американскому народу.

Китайская сторона уделяет внимание инциденту со стрельбой в экс-президента Трампа, председатель Си Цзиньпин уже выразил сочувствие экс-президенту Трампу.

Президент [Венесуэлы] Николас Мадуро осуждает нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа и желает ему скорейшего выздоровления. Мы надеемся на мир и спокойствие для народа США.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь бывшего Президента США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова

Дорогой Бобби [Боб Кеннеди. — прим. RTVI] и все те, кто голосуют в США за поставки Зеленскому оружия. Может, лучше на эти деньги профинансировать американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США?

Глава Евросовета Шарль Мишель

Политическое насилие абсолютно неприемлемо в демократии. Я решительно осуждаю нападение на экс-президента Дональда Трампа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Я глубоко шокирована стрельбой, произошедшей во время предвыборного митинга Трампа. Я желаю ему скорейшего выздоровления и выражаю соболезнования семье убитого во время стрельбы человека. Политическому насилию нет места в демократии.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Шокирован новостью о нападении на президента Трампа, которое я решительно осуждаю. Мы в очередной раз становимся свидетелями неприемлемых актов насилия в отношении политических представителей.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

Генеральный секретарь безоговорочно осуждает этот политический акт насилия. Он желает президенту Трампу скорейшего выздоровления.

Экс-президент США Барак Обама

Нам всем должно быть легче от того, что Трамп серьезно не пострадал, и использовать этот момент, чтобы вновь заявить о своей приверженности цивилизованности и уважению в нашей политике.

Член Палаты представителей, республиканец Деррик Ван Орден

Президент Трамп пережил это нападение — он только что выиграл выборы.