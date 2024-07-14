13 июля во время предвыборного митинга в городе Батлер (штат Пенсильвания) на Дональда Трампа было совершено покушение. Пуля, по словам самого кандидата в президенты США, пробила верхнюю часть его правого уха. Стрелок был убит. Как на произошедшее отреагировали в мире, — в материале RTVI.
Президент США Джо Байден
Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге. Мы с Джилл [жена Байдена. — прим. RTVI] благодарны Секретной службе за то, что она доставила его в безопасное место. В Америке нет места такому насилию.
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Мои мысли с президентом Дональдом Трампом, ставшим жертвой покушения. Я желаю ему скорейшего выздоровления.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа достойно презрения. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Мои мысли также и о людях, которые пострадали от этого нападения. Подобные акты насилия угрожают демократии.
Президент Украины Владимир Зеленский
Такому насилию нет оправдания и места нигде в мире. Насилие никогда не должно брать верх. Я желаю, чтобы Америка стала сильнее после этого.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Мои мысли и молитвы с президентом Дональдом Трампом в эти часы.
Президент Турции Реджеп Эрдоган
Я категорически осуждаю покушение на кандидата в президенты США и 45-го президента США господина Дональда Трампа. Я искренне желаю господину Трампу, его семье и близким скорейшего выздоровления.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
От имени всего израильского народа я желаю бывшему президенту Дональду Трампу скорейшего выздоровления и решительно и однозначно осуждаю покушение на его жизнь. Из Иерусалима мы желаем ему всего наилучшего. Наши мысли со всеми пострадавшими и семьей погибшего зрителя.
Президент Аргентины Хавьер Милей
Не удивляет отчаяние международных левых сил, которые сегодня видят, что их злополучная идеология испускает дух, и они готовы дестабилизировать демократии и продвигать насилие, чтобы захватить власть. В панике проиграть на выборах они прибегают к терроризму, чтобы навязать свою ретроградную и авторитарную программу.
Президент Бразилии Лула да Силва
Нападение должно быть отвергнуто всеми защитниками демократии и диалога в политике. То, что мы увидели сегодня, неприемлемо.
Президент Молдавии Майя Санду
Обеспокоены стрельбой на предвыборном мероприятии бывшего президента Трампа. Политическому насилию нет места в нашем обществе. Желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления. Мои соболезнования родным и близким участника митинга, погибшего в результате нападения.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
Мы должны твердо противостоять любой форме агрессии, которая бросает вызов демократии. Молюсь за скорейшее выздоровление бывшего президента Трампа.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Глубоко обеспокоен нападением на моего друга, бывшего президента Дональда Трампа. Решительно осуждаю этот инцидент. Насилию нет места в политике и демократиях. Желаю ему скорейшего выздоровления. Наши мысли и молитвы — семье погибшего, раненым и американскому народу.
МИД Китая:
Китайская сторона уделяет внимание инциденту со стрельбой в экс-президента Трампа, председатель Си Цзиньпин уже выразил сочувствие экс-президенту Трампу.
МИД Венесуэлы:
Президент [Венесуэлы] Николас Мадуро осуждает нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа и желает ему скорейшего выздоровления. Мы надеемся на мир и спокойствие для народа США.
МИД Казахстана:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь бывшего Президента США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова
Дорогой Бобби [Боб Кеннеди. — прим. RTVI] и все те, кто голосуют в США за поставки Зеленскому оружия. Может, лучше на эти деньги профинансировать американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США?
Глава Евросовета Шарль Мишель
Политическое насилие абсолютно неприемлемо в демократии. Я решительно осуждаю нападение на экс-президента Дональда Трампа.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Я глубоко шокирована стрельбой, произошедшей во время предвыборного митинга Трампа. Я желаю ему скорейшего выздоровления и выражаю соболезнования семье убитого во время стрельбы человека. Политическому насилию нет места в демократии.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Шокирован новостью о нападении на президента Трампа, которое я решительно осуждаю. Мы в очередной раз становимся свидетелями неприемлемых актов насилия в отношении политических представителей.
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик
Генеральный секретарь безоговорочно осуждает этот политический акт насилия. Он желает президенту Трампу скорейшего выздоровления.
Экс-президент США Барак Обама
Нам всем должно быть легче от того, что Трамп серьезно не пострадал, и использовать этот момент, чтобы вновь заявить о своей приверженности цивилизованности и уважению в нашей политике.
Член Палаты представителей, республиканец Деррик Ван Орден
Президент Трамп пережил это нападение — он только что выиграл выборы.