Президент США Джо Байден впервые появился на публике после появления слухов о его смерти, которые распространились в американской прессе вскоре после объявления о выходе главы государства из предвыборной гонки. Кадры с идущим к самолету Байденом публикуют телеканал Fox News и газета The Times.

«Президент Байден впервые появился на публике после выхода из предвыборной кампании и возвращается в Вашингтон, округ Колумбия», — сообщили в Fox News.

Журналисты засняли Байдена перед вылетом из штата Делавэр, где он находился в изоляции из-за заражения коронавирусом. На кадрах видно, как американский лидер направляется к самолету Air Force One, поднимается по трапу и перед отлетом отдает честь собравшимся вокруг.

В середине прошлой недели Байден сдал положительный тест на коронавирус, после чего решил на время болезни изолироваться в своем доме в Делавэре. По информации телеканала, во вторник, 23 июля, тест на COVID-19 показал, что президент здоров.

Сам Байден уже опубликовал в Х сообщение, в котором анонсировал обращение к нации из Овального кабинета в среду, 24 июля, в прайм-тайм.

Телеканал NBC News передает, что, несмотря на выздоровление президента, все его рабочие поездки откладываются на неделю.

Слухи о смерти

Предположения о том, что Джо Байден, возможно, умер, первыми высказали ведущие телеканала Fox News Брет Байер и Дана Перино во время прямого эфира 22 июля.

Журналисты попросили Демократическую партию предоставить доказательства, что президент жив. Они обратили внимание, что после объявления Байдена о выходе из президентской гонки про него ничего не было слышно — и, более того, он так не выступил с официальным видеообращением.

«Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете, как это сделал Линдон Джонсон в 1968 году», — отметил Байер (цитата по RT).

Его соведущая добавила, что в публичном пространстве не появляются новые фотографии с Байденом. Перино выразила надежду, что с президентом все в порядке, пояснив, что многие в этом начинают сомневаться.

В дееспособности президента усомнился и бывший советник в администрациях Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего Стив Джилл. В эфире телеканала GBN он заявил, что «многих смущает» публикация письма президента, в котором тот сообщил о выходе из президентской гонки. Джилл усомнился в подлинности документа и подписи под ним, допустив возможность того, что на самом деле Байден скончался.

Конгрессвумен Лорен Боберт в своем аккаунте в соцсети Х потребовала от Белого дома доказательств того, что Байден жив. Она напомнила, что президент не появлялся на публике двое суток.

В понедельник, 22 июля, реагируя на распространяемые слухи о смерти президента, администрация Белого дома выпустила сообщение, в котором говорилось, что с Байденом все в порядке и он в удаленном формате проводит встречи с чиновниками.