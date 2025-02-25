В Крыму нашли кошку Мусю, которую посетитель музея «Ласточкино гнездо» сбросил с 40-метровой высоты. Сейчас ее осматривают ветеринары. Сбросивший ее мужчина задержан, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Как рассказала один из волонтеров телеграм-каналу «Крым 24», внешних повреждений у кошки нет, но вряд ли она полностью в порядке, так как два дня была без пресной воды. Кроме того, животное могло нахлебаться морской воды, пока плыло до берега после падения.

«Первичный осмотр показал, что нет внешних повреждений, но кошку нужно обследовать, нужно будет сделать УЗИ, рентген, взять анализ крови и тогда уже по всем показателям судить о ее состоянии», — рассказала собеседница «Крым 24».

Телеграм-канал отмечает, что обследование будет длиться примерно неделю.

Инцидент произошел 23 февраля. Турист из Санкт-Петербурга сбросил Мусю со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда». Он рассказал РЕН ТВ, что животное его разозлило: «Я купил покушать, и кот у меня под ногами ходил».

Сам он, по его словам, является безработным инвалидом, приехал в Крым автостопом и отдыхал один. Деньги на поездку, по его словам, дали друзья.

24 февраля мужчину задержали, возбудили против него дело по статье о жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ) и на 10 суток поместили в стационарное учреждение здравоохранения, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.

«Крым 24» утверждает, что задержанный находится на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом также пишет «78.ru». По предварительным данным, ему 24 года и его зовут Дмитрий.

На видео допроса, которое опубликовал телеграм-канал Baza, задержанного спросили: «Зачем вы кота сбросили?». Тот сказал, что кошка начала вырываться, но не смог объяснить, почему вместо того, чтобы отпустить животное, он его выбросил.

Все это время волонтеры не прекращали искать Мусю. 25 февраля кошку обнаружили среди скал под «Ласточкиным гнездом». Она, по словам очевидцев, жалобно мяукала, была очень испугана и искала людей.

«Мы выплыли в открытое море, подплыли к “Ласточке” и услышали, что Муся там. Она плакала. Мы ее увидели, пытались подняться с моря, но не получилось. Она очень плакала, что мы уезжаем, у меня разрывалось сердце», — рассказала одна из волонтеров.

Для того, чтобы вытащить кошку, привлекли альпинистов регионального МЧС, которые за справились за полчаса, после чего животное было передано специалистам.

Как заявил директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, кошке «просто повезло»: «Возможно, она упала по касательной на скалу, или там был щебень или скользящие камни». По данным «Подъема», сейчас спасенную кошку временно взяла к себе ветеринар Светлана, которая осмотрела ее сразу после спасения.

Как рассказал «Ленте.ру» ветврач Евгений Цыпленков, в его практике не раз встречались животные-«парашютисты», которые порой выживали даже при падении с 14 этажа. По его словам, выживание Муси могло быть связано с несколькими факторами.