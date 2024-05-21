Израиль сохранит партнерские отношения с Россией, если Международный уголовный суд (МУС) в Гааге удовлетворит просьбу прокурора Карима Хана о выдаче ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля — Биньямина Нетаньяху и Йоава Голанта. Об этом заявил RTVI адвокат Алексей Коваленко, председатель комиссии по связям со странами постсоветского пространства и по иммиграционному праву при Палате адвокатов в Израиле.

«Израиль никогда особо не отдалялся от России. Отношения как были нормальными, так и продолжают ими оставаться. Есть какие-то геополитические вопросы, а есть партнерские отношения. Я думаю, в этом плане все в порядке», — сказал он.

Коваленко также отметил, что в Израиле «не сильно опасаются», что предложение прокурора МУС будет исполнено, а Нетаньяху будет помещен под арест.

«Израиль не подписывал конвенцию, и на него не распространяется решение Международного уголовного суда. Нетаньяху уже сегодня объявил, что он не боится путешествовать по миру и будет спокойно передвигаться», — подчеркнул адвокат.

Он обратил внимание на то, что ордер МУС на арест президента России Владимира Путина также не оказал серьезного влияния на российского лидера.

«То, что они находятся в одном «клубе» — ну, что поделать. В любом случае, это никак не отражается ни на том, ни на другом», — сказал он.

Коваленко также рассказал, что больше ста депутатов Кнессета выразили свое возражение в письме прокурору МУС.

«Как только речь идет о премьер-министре Израиля по отношению к мировому сообществу, понятно, что весь Израиль будет поддерживать его. Поэтому 106 депутатов Кнессета, которые не представляют арабские партии, написали письмо прокурору Международного уголовного суда с возражениями, так как, по сути, премьер-министра и министра обороны поставили в один ряд с главами ХАМАСа. Это нонсенс», — сообщил он.

Вместе с этим, добавил адвокат, недовольные действиями Нетаньяху избиратели продолжают критиковать премьер-министра, поскольку уверены в том, что его действия на этом посту привели к тому, что «Израиль практически стал изгоем в мировом сообществе», а прокурор МУС принял решение обратиться в суд с просьбой выдать ордер на арест.

Ранее посол Израиля в России Симона Гальперин назвала «идиотизмом» и «абсурдом» заявление прокурора МУС о том, что Нетаньяху и Галант ответственны за голод в секторе Газа, который Израиль якобы использовал как «метод ведения войны».

Прокурор МУС Карим Хан 20 мая выступил с заявлением о наличии доказательств, свидетельствующих о военных преступлениях и преступлениях против человечности, за которые несут ответственность премьер и министр обороны Израиля. Вместе с этим, Хан потребовал выдать ордера на арест лидеров ХАМАС, ответственных, по его мнению, за захват, пытки и убийство заложников.