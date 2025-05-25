Сильная жара ожидается в Москве днем 25 и 26 мая, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 25 и 26 мая местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов и выше», — говорится в экстренном предупреждении под названием «Штормовое предупреждение об опасном явлении» на сайте ведомства.

В связи с жаркой погодой в МЧС рекомендуют:

— быть осторожными и внимательными и соблюдать требования пожарной безопасности,

— избегать перегрева на солнце,

— пить больше воды,

— исключить обращение с открытым огнем,

— использовать одежду светлых тонов и головной убор.

«При выборе отдавай предпочтение натуральным тканям: хлопку, льну. Они не создают парниковый эффект и впитывают избытки влаги. В жару, если пот не сможет испаряться с тела, терморегуляция организма нарушится, и он перегреется», — отмечается в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В МЧС также рекомендуют употреблять легкую пищу в период жары.

Суббота, 24 мая, стала самым теплым днем в Москве с начала календарной весны, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла +26,9 градусов, уточнил синоптик.

В воскресенье, 25 мая, в Москве установится аномально теплая погода, которая может задержаться до конца месяца, сообщил Леус. Воздух в столице прогреется до +27…+29 градусов, в Подмосковье — до +25…+30 градусов. По словам Леуса, такие показатели превышают норму на семь-восемь градусов. Осадков в эти дни в Московском регионе не ожидается, уточнил синоптик.