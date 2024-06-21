Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили восстанавливается после перенесенной операции. Об этом сообщил в телеграм-канале его продюсер Виктор Ладненко.

«Операция вчера прошла, он восстанавливается после нее. Пока это все, что могу сказать вам. В остальном хотелось бы обойтись без спекуляций на здоровье человека», — написал Ладненко.

Кушанашвили находится в стабильном состоянии, сообщил во «ВКонтакте» его друг, музыкальный обозреватель Владимир Полупанов. Ранее он рассказал, что у Кушанашвили якобы обнаружили раковую опухоль.

Кушанашвили доставили в больницу утром 20 июня. По словам Ладненко, его «едва уговорили» пройти осмотр, после чего журналист был экстренно госпитализирован в реанимацию. Продюсер Кушанашвили отметил, что журналист «плохо себя чувствует», добавив, что точный диагноз станет ясен после реанимационных мероприятий и диагностики.

Директор Кушанашвили Антон Шестак сообщил РИА Новости, что журналисту было плохо «полторы-две недели».

13 июня Кушанашвили рассказал в телеграм-канале, что «шестой день отчаянно борется, вплоть до ползания вдоль стенки и по полу, с последствиями совпавших отравления и запора». При этом он добавил, что не собирается обращаться к врачам, «при всем уважении».

Накануне госпитализации, 19 июня, Кушанашвили рассказал на видео, что «в тяжелейшем физическом состоянии» снялся в двух выпусках своих шоу «Каково?» и «Спортивный груз». По словам ведущего, «никто в таком состоянии программ не пишет».

Shot писал, что Кушанашвили жаловался на сильные боли в области живота и сердца. По утверждению телеграм-канала, ему якобы поставили предварительный диагноз «цирроз печени». Baza сообщала, что у Кушанашвили подозревали цирроз и асцит (скопление жидкости в брюшной полости), но в итоге у него выявили «острую кишечную непроходимость».

Директор и продюсер журналиста не подтвердили информацию о том, что у Кушанашвили якобы цирроз печени. Ладненко назвал эти данные «бредом» и «обычными нелепыми домыслами». Шестак заявил, что «точно не подтверждает» цирроз печени у журналиста.

Результаты биопсии Кушанашвили станут известны через неделю, сообщает Shot со ссылкой на сестру ведущего. По данным канала, предположительно у него обнаружили злокачественную опухоль брюшной полости.