Умер оператор телеканала НТВ Валерий Кожин, пострадавший 13 июня в результате обстрела во время работы в Горловке в ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале «Приходько РИК».

«Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался», — говорится в сообщении.

По информации НТВ, врачи боролись за жизнь Кожина несколько часов, но ранения оказались не совместимы с жизнью.

Валерию Кожину было 46 лет. На НТВ он работал с 2006 года: сначала в должности звукооператора-техника, затем — телеоператора.

По информации канала, Кожин неоднократно работал в горячих точках: в ДНР, ЛНР, а также Сирии. Мужчина был награжден медалями Минобороны, «За Отвагу», а также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

13 июня днем двое журналистов НТВ — военкор Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения получили тяжелые ранения. Съемочная бригада работала над репортажем недалеко от поселка Гольмовский в районе Горловки. По предварительным данным, журналистов атаковал беспилотник.

По информации НТВ, пострадавших доставили в городскую больницу. Операцией занимались опытные сосудистые хирурги. ТАСС со ссылкой на врачей сообщал, что раненные журналисты находятся в коме. Спустя примерно четыре часа НТВ сообщил, что военкора Ивлиева прооперировали, он находится в стабильном состоянии. «Угрозы его жизни нет», — говорится в сообщении.