Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом, сообщает Минтранс. Мера начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

«Сейчас, если пассажир купил билет «туда-обратно» и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ. Со следующего года такой «опции» не будет — обратный билет будет сохранен за пассажиром», — пояснили в ведомстве.

Также не будет взиматься плата за аннулирование перевозки или изменение ее условий, пассажиры будут оплачивать только фактические расходы перевозчиков.

«Авиакомпаниям необходимо будет разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Такое требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной», — добавили в Минтрансе.

В июле этого года кассационный суд установил, что опоздание на рейс самолета по вине самих туристов не является основанием для возмещения им денежных средств за оплаченный тур.

Такое решение было вынесено по делу истца К. и его матери, билеты которых аннулировали из-за опоздания на рейс. После этого К. подал иск к турагенту и туроператору о расторжении договора и возврате денежных средств, в том числе за компенсацию морального вреда.

Истец утверждал, что заблаговременно приехал в аэропорт, но из-за отсутствия объявлений и звуковых оповещений о завершении посадки опоздал на рейс. Однако суд установил, что пассажиров заранее уведомили об окончании посадки — информация была указана на их посадочных талонов.