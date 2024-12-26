Перед новым 2025 годом россияне чаще всего просят у Деда Мороза мир, окончание военных действий или победу в них, а главной детской просьбой остаются игрушки, тогда как мир — одно из наименее популярных пожеланий. Таковы данные опроса, проведенного исследовательской группой Russian Field (пресс-релиз по его итогам есть в распоряжении RTVI).

Мир, окончание военных действий или победу в них выбрал бы в подарок каждый третий (32%) взрослый участник исследования, каждый четвертый (26%) пожелал бы себе здоровья. Со значительным отрывом в меньшинстве оказались мечтающие о финансовом благополучии (7%), личном счастье (5%) и собственном жилье (4%).

Из характерных тенденций социологи выделили частые отказы мужчин делиться своими новогодними пожеланиями, в том числе под предлогом, что они не верят в существование Деда Мороза. Женщины, как отметили в Russian Field, чаще респондентов мужского пола просили мира (36%) и здоровья (33%). Сравнительно редкий вариант ответа о финансовом благополучии в основном выбирали молодые люди в возрасте до 29 лет.

Из детей, участвовавших в опросе, каждый пятый (21%) хотел бы получить на Новый год игрушки. Среди них упоминаются куклы, машинки, конструкторы LEGO и мягкие игрушки. В полтора раза реже (13%) представители подрастающего поколения просили ноутбуки и планшеты, а прочую электронику, включая игровые гаджеты, — лишь 5% несовершеннолетних респондентов.

Наименее характерными для детей оказались новогодние пожелания мира и здоровья, деньги и сладости загадали в подарок лишь по 2% из них.

Самыми необычными пожеланиями взрослых респондентов оказались переезд в Краснодарский край, утяжеленное одеяло для снятия стресса и возвращение в 2021 год, у детей — оживить дедушку, получить в подарок курсы психотерапии и «сто бутылёчков с волшебными блестками».

Заказчик опроса — медиаменеджер, аналитик и политтехнолог Анна Богачева — обратила внимание, что «по нематериальным запросам ребенка можно получить понимание, какая атмосфера присутствует в семье и какой уровень доверия между всеми ее членами».

Всероссийский опрос проводился по телефону среди 1602 респондентов. Выборка репрезентативна по полу, возрасту в рамках России и федеральных округов в частности, а также по типам населенных пунктов по численности населения — в рамках России, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,45%.

Ранее в декабре ВЦИОМ сообщил, что по результатам его опроса большинство россиян (37%) попросили бы у Деда Мороза «победы России в СВО».