Перед операцией на сердце первому президенту России Борису Ельцину в 1996 году обсуждался вопрос о необходимости пересадки сердца и легких. Об этом рассказал оперировавший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин в интервью 2014 года, опубликованном 7 октября проектом «Непрошедшее время».

Отвечая на вопрос, насколько сложной была операция у Ельцина, Акчурин сказал, что она считалась «довольно сложной». В частности поднимался вопрос, нужно ли применять в послеоперационном периоде вспомогательное кровообращение, то есть фактически «подключать дополнительное сердце».

«Стояли даже вопросы такие: нужно ли делать ему пересадку сердца и легких взамен изношенных? Встал вопрос, нужен ли донор, нужно ли что-то такое, в этом ключе подумать. Но мы отказывались от этого, мы считали, что это не нужно», — рассказал кардиохирург.

В июне 1996 года, за неделю до второго тура президентских выборов, Борис Ельцин перенес пятый инфаркт. В тот период он долго не появлялся на публике, церемония его инаугурации в августе была сокращена с двух часов до 16 минут. Речь Ельцина при вступлении в должность длилась всего 45 секунд.

Немецкий таблоид Bild утверждал, что президенту якобы ищут донора для пересадки сердца, а журнал Time писал, что Ельцину предстоит операция «двойного шунтирования» в швейцарской клинике.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Ястржембский в ответ на публикации о состоянии здоровья Ельцина говорил, что президент «проходит диспансерное обследование, работает, а рукопожатие у него крепкое».

В ноябре 1996 года Ельцину провели аортокоронарное шунтирование сердца, бригаду хирургов возглавлял Ренат Акчурин. 6 октября 2024 года кардиохирург умер в возрасте 79 лет.