Венгрия планируют заключить сделку с США, чтобы сохранить экономические отношения между государствами: венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страны постоянно ведут переговоры.

За 14 дней на посту президента США Дональд Трамп «перевернул мир с ног на голову», считает глава венгерского правительства. По его мнению, благодаря указам новой администрации Белого дома изменится ситуация с незаконной миграцией, «гендерным безумием» и поддержкой украинского конфликта.

«Другими словами, все, что брюссельские бюрократы пытались запихнуть нам в глотку в последние годы, закончилось», — написал Орбан на своей странице в Facebook*.

Политик выразил уверенность в том, что ЕС может «распрощаться с известными правилами мировой торговли». По его словам, Трамп будет отстаивать интересы США «даже против Европы».

«Европейскому союзу предстоят трудные месяцы, а брюссельским бюрократам — тяжелые месяцы. Нам нужно заключить соглашение, сделку, чтобы сохранить наши экономические отношения с США. По-настоящему выгодную сделку заключают те, кто не только знает друг друга, но и уважает», — заключил Орбан.

Премьер добавил, что Венгрия всегда была готова к возвращению Трампа на пост президента США.

Позиция Орбана расходится с мнением других представителей ЕС. В частности, он неоднократно критиковал санкции против России и блокировал инициативы ЕС по помощи Украине. В декабре 2024 года венгерский премьер заявил лидерам стран Евросоюза, что хочет дождаться инаугурации Трампа, прежде чем принимать решение о продлении антироссийских санкций.

17 января Орбан призвал ЕС отменить эти санкции и наладить отношения с Москвой, а Украину рассматривать через «невоенную призму», поскольку она представляет «огромную экономическую угрозу» для Европы.

«Речь идет о стране [Украине], которая не может сама себя обеспечивать, и чья экономика не связана с системой ЕС», — подчеркивал венгерский премьер.

Среди прочего, Орбан выразил надежду, что после прихода Трампа к власти начнется «фантастический, великий золотой век» венгерско-американских отношений.

В конце января Орбан пригрозил через полгодаза блокировать очередное продление санкций ЕС против России, если Брюссель не выполнит обещание по возобновлению транзита российского газа через Украину. Теоретически Венгрия может это сделать, поскольку решение о продлении срока действия ограничений должно быть одобрено всеми странами-участницами Евросоюза.

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