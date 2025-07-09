Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен подать в отставку. 10 июля Европарламент будет голосовать по вопросу доверия.
«Пора уходить», — написал глава венгерского правительства на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter), опубликовав фото главы ЕК на красном фоне.
Решение о том, оправлять ли фон дер Ляйен в отставку, евродепутаты примут 10 июля. Чтобы это произошло, необходимо заручиться 2/3 голосов в Европарламенте, то есть «за» должны проголосовать 480 человек.
При этом вотум недоверия выносится не одной фон дер Ляйен, а всей Еврокомиссии.
Главе ЕК грозит отставка из-за скандала, известного как Pfizergate, он длится с 2021 года. Урсулу фон дер Ляйен подозревают в нарушениях при оформлении сделки на поставку вакцин американской компании Pfizer в период, когда в мире бушевал COVID-19.
В истории было девять попыток отправить ЕК в отставку, последняя была предпринята в 2014 году, тогда Еврокомиссию возглавлял бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер.
Лишь однажды вотум недоверия привел к отставке комиссии. В 1999-м разгорелся скандал, связанный с мошенничеством в ЕК. Председатель Еврокомиссии Жак Сантер объявил об уходе, не дожидаясь голосования в Европарламенте.