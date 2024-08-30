Кировский районный суд Астрахани назначил пять суток административного ареста организатору «голой вечеринки» в ночном клубе «Бункер». Участники скандального конкурса боролись за айфон — для победы нужно было снять с себя максимальное количество предметов одежды.

В суде сообщили, что участники «голой вечеринки» — два парня и две девушки — «разделись полностью» и устроили в таком виде «стриптиз шоу».

Организатор мероприятия был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»; максимальное наказание — арест на 15 суток) и по ст. 20.2.2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшая нарушение общественного порядка»; штраф до 500 тыс. рублей). Помимо ареста на пять суток ему назначили штраф в размере 80 тыс. рублей.

Также арестовали ведущего и участниц вечеринки, которые, как утверждают в суде, были заранее приглашены организатором. Срок их ареста не уточняется.

Остальным «причастным к мероприятию» назначили административные штрафы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП.

«Голый» батл в астраханском «Бункере»

28 августа телеграм-канал Shot опубликовал видео с «голой вечеринки» в астраханском ночном клубе «Бункер». В посте канала со ссылкой на рассказы местных жителей отмечалось, что участники конкурса приняли участие в танцевальном батле, главным призом в котором был заявлен айфон. По задумке организаторов, получить смартфон должен быть тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. До финала дошли два парня и две девушки — они разделись полностью и в таком виде продолжили борьбу за главный приз, указывал Shot.

29 августа УМВД Астраханской области сообщило о задержании семерых человек в связи со «скандальной ночной вечеринкой». Помимо организатора, ведущего и участниц мероприятия были задержаны гендиректор клуба, соучредитель и кассирша.

«Мероприятие пошло не по плану и вместе с приглашенными танцорами на сцену вышли обычные гости заведения», — говорится в пресс-релизе.

На скандальную вечеринку обратил внимание губернатор региона Игорь Бабушкин. Он назвал мероприятие «позором для всех астраханцев» и сравнил его с «аналогичной безобразной акцией в Москве». Предположительно, он имел в виду «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой, которая прошла в декабре 2023 года.

Тех, кто устроил «голый» конкурс в клубе «Бункер», Бабушкин назвал «нелюдями», которые организовали «аморальное представление» во время военной операции на Украине.

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