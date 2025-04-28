Мещанский районный суд Москвы приговорил диггера Никиту Дубаса к 8,5 года колонии, а экс-гендиректора агрегатора экскурсий «Спутник» Александра Кима — к 5,5 года заключения за организацию смертельной прогулки по коллекторам реки Неглинки (ч. 3 ст. 238 УК). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Подсудимые будут отбывать наказание в колонии общего режима. С них также взыскали 14 млн рублей и судебные издержки. ТАСС отмечает, что иск потерпевших удовлетворен частично. Пятеро из них от исковых требований отказались.

В срок наказания суд зачел время, которое осужденные провели под арестом во время предварительного расследования и рассмотрения уголовного дела. Прокурор просил приговорить Кима и Дубаса к шести и девяти годам лишения свободы соответственно.

РИА Новости напоминает, что Дубас признал вину частично, Ким ее не признал. Защита последнего настаивала на том, что он айтишник, который создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений об экскурсиях. Сам Ким говорил, что «Спутник» не является организатором экскурсий и не разрабатывает маршруты для них.

Экскурсия по коллекторам проходила 20 августа 2023 года. Примерно через час после начала прогулки в Москве пошел сильный ливень: уровень воды поднялся, в результате чего коллекторы затопило. Группа в это время находилась в районе станции метро «Трубная», но выбраться на поверхность не смогла.

По данным следствия, еще один фигурант — директор компании «Авангард» Александр Лазовский после произошедшего улетел в ОАЭ. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Уголовное дело, возбужденное в отношении гида Константина Филиппова, закрыто из-за его смерти. Он погиб вместе с участниками экскурсии в коллекторе.