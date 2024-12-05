Басманный суд Москвы приговорил троих обвиняемых за хищение 200 млн рублей через «Пушкинские карты» к срокам от четырех до шести лет, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города. Обвинение запрашивало для них до девяти лет заключения.

Виктор Якубов приговорен к шести годам, Илья Сафонов к пяти, а Эмиль Гурбанов — к четырем годам колонии общего режима. Также суд частично удовлетворил иски и взыскал с подсудимых 181 млн рублей в пользу Минкульта и 22,8 млн рублей в пользу «Почта банка».

Дело о хищении с помощью «Пушкинских карт»

Уголовное дело о мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в марте 2023 года. Следствие установило, что Сафонов, Гурбанов и Якубов зарегистрировались на платформе «PRO.Культура.PФ» для участия в программе «Пушкинская карта» в качестве организаторов культурных мероприятий. Злоумышленники арендовали помещения для проведения коммерческих концертов и провели переговоры с представителями артистов.

Покупателей билетов на эти мероприятия фигуранты искали через соцсети. Они предлагали приобрести их людям, у которых есть «Пушкинские карты» с неиспользованным лимитом. Также они подыскивали тех, кто мог оформить «Пушкинские карты» с указанием заведомо недостоверных персональных данных получателей.

В результате объем приобретенных билетов многократно превышал зрительскую вместимость арендованных площадок. Злоумышленники предоставляли в Минкульт недостоверные сведения о проведении мероприятия — для сокрытия преступлений они привлекали на концерты массовку, которая не знала о совершаемом хищении.

По версии следствия, Сафонов, Гурбанов и Якубов использовали фиктивные банковские «Пушкинские карты», выпущенные «Почта Банком», для хищения более 200 млн рублей. В марте 2023 года они были помещены под стражу, вместе с тем арестовали их имущество, оцененное в общей сложности более чем в 100 млн рублей.

«Пушкинская карта» — программа, направленная на повышение доступности культурных мероприятий для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Зарегистрировавшись на сайте «Госуслуги» в специальном разделе «Культура», они могут оформить виртуальную или пластиковую карту «Мир», на которую из бюджета начисляется 5 тыс. рублей. Из этой суммы 2 тыс. рублей можно потратить на билеты в кино, остальное — на посещение музеев, театров, выставок и концертов. Информация о мероприятиях, которые можно посетить по «Пушкинской карте», публикуется на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги Культура», а также на сайтах учреждений культуры.

Борьба Минкульта с мошенниками

Представители Минкульта в разговоре с RTVI утверждали, что вместе с подведомственным ему ФКУ «Цифровая культура» постоянно ведут интернет-мониторинг в поисках мошеннических сайтов, пабликов, групп, аккаунтов и объявлений, где предлагаются услуги по обналичиванию средств с «Пушкинской карты». О выявленных случаях мошенничества ведомство сообщает в Роскомнадзор с целью блокировки такого контента.

Также Минкульт системно выявляет частные организации, которые занимаются выводом наличных с «Пушкинских карт» под видом продажи билетов на мероприятия, а специалисты «связываются с администраторами сообществ и находятся в плотном взаимодействии с администрациями самих социальных сетей».