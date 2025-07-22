Возле Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 6,5, передает камчатский филиал ФГБУН «ФИЦ «Единая геофизическая служба» Российской академии наук.

Эпицентр землетрясения расположен на глубине 40 км, интенсивность толчков достигла 4 баллов.

В краевом МЧС сообщили, что жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили афтершок силой до 4 баллов.

«Угроза цунами не объявлялась», — добавили в ведомстве.

Серия землетрясений на Камчатке продолжается третий день. По информации камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 20 июля в акватории Тихого океана было зафиксировано несколько «ощущаемых сейсмособытий». Магнитуда трех наиболее мощных землетрясений, по уточненным данным, достигала 6,7, 6,7 и 7,2.

Землетрясения сопровождают афтершоки, поэтому возможны повторные толчки, предупредил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, значительных повреждений пока не зафиксировано.

Прошлой ночью на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8 и эксперты зафиксировали активность вулкана Авачинская сопка. По данным ученых, днем вулкан был визуально спокоен, но «сразу после землетрясения произошел парогазовый выброс до высоты 200 м над кратером вулкана».