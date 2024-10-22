Мэр города Моршанска Тамбовской области Алексей Банников, который летом оказался в центре скандала из-за слов о военной операции на Украине, написал заявление об увольнении, сообщило издание «Площадь» со ссылкой на источники, близкие к областному правительству.

Слова Банникова, из-за которых он подвергся критике, прозвучали в конце июня. Тогда мэр Моршанска связал военные действия на Украине с необходимостью благоустройства города.

«Это позиция тамбовского губернатора, который порой и не делает резких решений, но всегда действует последовательно и системно, в том числе в кадровых вопросах», — прокомментировал уход Банникова источник «Площади».

По данным издания, пока обязанности мэра Моршанска взял на себя первый вице-мэр Роман Поленков. «Не исключено, что в будущем пост мэра города займет герой спецоперации и подполковник морской пехоты Константин Кутейников», — пишет издание.

Кутейников сейчас проходит обучение по президентской программе «Время первых», он стажировался в региональном правительстве под наставничеством главы Максима Егорова.

По информации «Тамбовского репортера», Банникову предложена должность директора одного из областных бюджетных учреждений. Моршанск он возглавлял с 2015 года.

Что сказал Банников

Вручая орден Мужества сестре погибшего на Украине жителя Моршанска, Банников в конце июня заявил, что ее брат погиб в том числе «чтобы город наш благоустраивался».

«Чтобы наши дети отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтоб были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали, чтоб набережная у нас была — вот за все за это погиб ваш брат», — сказал он тогда сестре погибшего Виктора Щербакова.

В комментариях к публикации Банникова во «ВКонтакте» один из пользователей процитировал слова мэра о строительстве спортплощадок и ремонте моста, спросив, «каким образом Украина мешала это сделать».

Банников в ответ назвал автора вопроса «профессиональным троллем» и объяснил, что отдых детей, развитие инфраструктуры и благоустройство «и у нас, и на Донбассе, да и на всей Украине» возможны «только при условии, что бандеровская сволочь перестанет запрещать русский язык, убивать детей и осквернять православные церкви».

«Судить надо по делам»

Слова Банникова раскритиковал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, который написал в своем телеграм-канале, что «наши бойцы воюют за Родину, а не за достройку моста в Тамбовской области».

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в тот период отметил, что иногда чиновники, не найдя нужных слов поддержки и сочувствия, «выдают что-то совершенно противоположное здравому смыслу и состраданию». По его словам, «глава одного городского округа Тамбовской области так и поступил, когда вручал награду сестре погибшего на СВО героя».

«Мне стыдно за его слова, и я выражаю свое сожаление и слова поддержки всем, кто потерял своих близких, и всем, кто сейчас ждет с поля боя своих мужей, братьев, отцов», — написал Егоров в своем телеграм-канале.

В поддержку Банникова высказался зампред Совета Федерации Константин Косачев, который призвал судить не по словам, а по делам.