Осколок украинского снаряда убил беременную женщину в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, во время обстрела женщина шла по улице и получила осколочное ранение. На машине скорой помощи раненую увезли из Новой Таволжанки в Шебекинскую центральную районную больницу, но врачи не смогли спасти ни ее саму, ни нерожденного ребенка.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшей, только нет таких слов, которые помогут восполнить утрату дорогого и любимого человека», — написал Гладков.

Он сообщил, что при том же обстреле пострадали еще трое жителей региона — женщина и двое мужчин. Женщину с осколочными ранениями и контузией увезли в белгородскую горбольницу №2, мужчины получили медпомощь на месте и отказались от госпитализации: у одного контузия и ссадина на ноге, у второго — ссадина на колене.

Губернатор Белгородской области уточнил, что осколки украинских снарядов повредили окна, фасады, кровли и заборы 12 частных домов и две легковых автомашины. «Оперативные службы работают на месте», — заверил Гладков.

Ранее сегодня он сообщал об атаке на село Дроновка Грайворонского городского округа, где украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства. По словам главы области, два частных дома и два легковых автомобиля получили повреждения, пострадавших нет.

Примерно за час до этого Гладков заявлял, что FPV-дрон атаковал грузовик на дороге между Октябрьским и Бессоновкой в Белгородском районе. «В результате взрыва водитель не пострадал, кабина транспортного средства получила значительные повреждения», — уточнял губернатор.

В ночь на 20 апреля над российскими регионами было сбито 50 украинских беспилотников, сообщало ранее Минобороны. В Белгородской области в результате атаки ВСУ загорелся частный жилой дом. При пожаре погибла женщина, прикованная к постели из-за перелома шейки бедра, и ухаживавший за ней муж. Их сын сумел выскочить из дома до того, как постройку полностью охватило пламя.