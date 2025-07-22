Суд в Москве заочно приговорил 48-летнего гражданина Литвы Валдаса Барткевичюса к 23 годам лишения свободы. Пять из них он проведет в тюрьме, а остальную часть — в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Барткевичюса признали виновным сразу по семи статьям:

публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ);

иное материальное обеспечение наемника (ч. 1 ст. 359 УК РФ);

финансирование терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ);

незаконное пересечение государственной границы России (ч. 3 ст. 322 УК РФ);

мародерство (п. «а» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ);

осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично, группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ);

повреждение группой лиц по предварительному сговору воинских захоронений и других объектов, посвященных погибшим в период Великой Отечественной войны и находящихся в России (пп. «а, б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).

Суд рассматривал уголовное дело в отсутствии Барткевичюса, в настоящее время обвиняемый находится в международном розыске. Приговор в законную силу не вступил.

В чем обвиняют Барткевичюса

Следствие установило, что с февраля 2023-го по август 2024-го Барткевичюс направил пять автомобилей наемникам, воюющим в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Три машины были переданы бойцам, которые участвовали в боях на территории Курской области. По данным московской прокуратуры, литовец делал это вместе с сообщниками из политической и идеологической ненависти к России.

В ноябре 2024-го обвиняемый незаконно проник на территорию Суджанского района Курской области, где вместе с сообщниками похитил товары в одном из продуктовых магазинов. Прокуратура отмечает, что Барткевичюс сделал это из корыстных побуждений.

В том же месяце он осквернил братскую могилу воинов Советской Армии, расположенную в селе Казачья Локня. Барткевичюс отделил пятиконечную звезду от памятной стелы, которая находится в центральной части мемориала, и выложил публикацию о произошедшем в своих соцсетях.

Суд не только приговорил Барткевичюса к 23 годам лишения свободы, но и запретил ему размещать информацию в интернете на протяжении пяти лет.