Рейсовый автобус и большегруз столкнулись у села Укромное Симферопольского района Крыма. В результате шесть человек погибли, 18 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

По данным региональной прокуратуры, автобус ехал по маршруту «Саки-Симферополь». В нем находились 32 человека. В МВД Крыма отметили, что автобус наехал на стоявший грузовик. Причина ДТП пока не известна.

«По предварительным данным, 24 марта около 07:30 [мск] на автодороге Евпатория — Симферополь вблизи села Укромное Симферопольского района водитель рейсового автобуса КАВЗ 1963 года рождения <…> по неизвестным причинам наезд на стоящее транспортное средство», — говорится в сообщении.

«Mash на волне» пишет, что водитель автобуса, попавшего в аварию с шестью погибшими, выжил. По его словам, ДТП произошло из-за того, что его ослепило солнце.

Ход проверки ДТП находится на контроле у прокуратуры Крыма. Правоохранители выяснят, соответствовала ли требованиям законодательства перевозка пассажиров на рейсовом автобусе. Врио главы регионального СК Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.

6 марта два автобуса столкнулись в Белгородской области. В результате погибли шесть человек, еще трое — попали в больницу. Погибшие — сотрудники «Мираторга». Mash писал, что второй автобус перевозил военных.

Телеграм-каналы сообщали, что предварительно причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем микроавтобуса, в котором ехали работники «Мираторга». Shot утверждал, что машина «буквально протаранила» ехавший впереди автобус. Региональные СК и прокуратура начали проверки по факту аварии.