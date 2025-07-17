Карточка основательницы сети семейных кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой* появилась в базе розыска МВД России.

В самой карточке не указана статья, по которой Татулова* была объявлена в розыск. Также ранее не сообщилось о возбуждении каких-либо уголовных дел против нее.

Объявление Татуловой* в розыск связано с возбужденным в отношении нее уголовным делом о неисполнении обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК), пишут РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. По данным собеседника РИА Новости, сейчас предпринимательница находится в Португалии.

Минюст внес Татулову* в реестр иностранных агентов в апреле 2024 года. В обоснованиях такого решения ведомстве перечислило в том числе публичные выступления против военной операции на Украине, призывы к нарушению территориальной целостности России и участие в создании и распространении материалов иноагентов. В конце 2024 года суд дважды оштрафовал предпринимательницу — на 40 тыс. и 45 тыс. рублей — за публикацию материалов без маркировки иностранного агента.

В июне 2020 года Татулова* заняла позицию омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса, которую впоследствии покинула спустя два года. Свой уход с поста предпринимательница объяснила тем, что давление из-за ее деятельности в этой должности стало представлять опасность для нее и ее близких.

В ноябре 2022 года Татулова* сообщила, что во всех кафе «Андерсон», включая партнерские, начались масштабные проверки. Она назвала это масштабной операцией по окончательному выдворению ее из России и назвала основанную ею сеть законопослушной компанией, где не выявили никаких нарушений по 60 различным налоговым запросам. В 2023 году Татулова* сообщила, что основанную ею сеть кафе выкупил «Вкусвилл».

Весной 2024 года Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила проверку сети кафе «Андерсон». В ФНС отчитались, что в 2019—2021 годах подконтрольные ей фирмы платили серые зарплаты и ставили подменные кассы. По данным налоговиков, скрытая выручка превысила 1 млрд рублей. Татулова* назвала подобные претензии необоснованными.

*внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов