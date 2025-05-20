Основатель вольного сообщества «Диссернет» физик Андрей Ростовцев уволен из Института проблем передачи информации РАН, в котором, по данным elibrary.ru, он был самым цитируемым сотрудником. Причиной увольнения стал прогул, следует из приказа, с которым ознакомился RTVI. Ранее новое руководство института рассталось с биоинформатиком Михаилом Гельфандом, но суд встал на его сторону.

Приказ об увольнении Ростовцева датирован 15 мая. Основанием для увольнения стала служебная записка, составленная также 15 мая. При этом датой увольнения в приказе указано 18 февраля.

Ростовцев, доктор физико-математических наук, специалист в области физики элементарных частиц, в 2013 году основал сетевое сообщество «Диссернет», участники которого проводят экспертизы кандидатских и докторских диссертаций на предмет некорректных заимствований, по их заявлениям было принято множество решений о лишении ученых степеней.

Ростовцев был принят на работу в Лабораторию квантовой физики и информации в 2014 году, еще при позапрошлом директоре ИППИ, академике Александре Кулешове. По словам Ростовцева, зарплату в институте он перестал получать примерно год назад.

«С самого начала у меня не было обязанности приходить на работу. До последнего времени у меня выходили статьи с аффиляцией ИППИ. Сначала они требуют объяснительную, почему отсутствовал на рабочем месте, конечно, я никакой объяснительной не писал, после этого увольняют», — рассказал Ростовцев.

В ноябре Тушинский районный суд Москвы признал незаконным увольнение доктора биологических наук, биоинформатика Михаила Гельфанда с должности главного научного сотрудника ИППИ РАН. Руководство ИППИ РАН должно выплатить ученому заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда, говорится в решении суда, в настоящее время оно обжаловано институтом.

По данным elibrary.ru, среди сотрудников ИППИ Ростовцев имеет наибольший индекс Хирша, Гельфанд — на втором месте.

Увольнения ведущих сотрудников ИППИ начались после назначения нового директора Максима Федорова летом 2023 года, что вызвало недовольство коллектива ученых. На фоне длящегося более года конфликта с новой дирекцией из ИППИ ушло множество научных работников. Так, летом 2024 года стало известно, что половина всех математиков ИППИ решила уйти работать в МФТИ.