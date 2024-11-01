Тушинский районный суд Москвы признал незаконным увольнение доктора биологических наук, биоинформатика Михаила Гельфанда с должности главного научного сотрудника Института проблем передачи информации РАН. Руководство ИППИ РАН должно выплатить ученому заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда, передает корреспондент RTVI из суда.

В ходе нескольких заседаний суд рассматривал ряд нарушений, допущенных руководством ИППИ при увольнении. Так, ученому пришло два разных уведомления об увольнении, а третье упоминалось в приказе. Кроме того, перед судом выступил один из коллег Гельфанда по институту, который заявил, что при назначении на новую должность не знал, что его переместили на позицию Гельфанда, и к своим обязанностям он так и не приступал, считая, что работает в своей прежней лаборатории.

В итоге суд признал незаконным приказ об увольнении ученого и постановил восстановить его в прежней должности. Кроме того, суд взыскал с руководства ИППИ средний заработок за время вынужденного прогула в размере 522 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. Рублей.

«Моя научная группа существует, и общение со своими сотрудниками я не прерывал, потому что совместная работа не зависит от того, кто где числится и откуда уволен. А как будут строиться мои формальные отношения с руководством института, мы посмотрим, — рассказал Гельфанд RTVI. — Хотел бы отметить, что оба заместителя директора, Юрий Костюкевич, который комментировал мое увольнение, и Сергей Чикирев, подписывавший приказ о моем увольнении, в институте уже не работают, причем говорят, что Чикирева уволили по той де статье, по которой увольняли меня. Ситуация с Чикиревым вообще очень любопытна, он был наделен правом финансовых и кадровых подписей, но это прямо противоречит закону о госслужбе, поскольку он является сотрудником аппарата Госдумы, фракции КПРФ. Суд это обстоятельство не рассматривал, как не имеющее прямого отношения к делу, но имел ли Чикирев право вообще занимать эту должность, вопрос интересный. Я видел документы, свидетельствующие о том, что ИППИ направил в Госдуму ложную информацию о том, какой деятельностью будет заниматься Чикирев».

Об увольнении Гельфанда, по 288 статье ТК — увольнение сотрудников, работающих по совместительству, стало известно 15 мая.

Михаил Гельфанд — один из самых цитируемых современных российских ученых, популяризатор биоинформатики и молекулярной биологии. Автор свыше 230 публикаций в крупных научных журналах по метагеномике, регуляторным сигналам, сплайсингу и исследованию ДНК.

Конфликт вокруг назначения нового директора ИППИ Максима Федорова начался 17 июля 2023 года, когда Минобрауки известило и. о. директора Андрея Соболевского о прекращении с ним трудового договора без указания причин, что вызвало недовольство коллектива ученых. 26 февраля коллектив ИППИ РАН собрался на конференцию, на которой в адрес новой дирекции прозвучали претензии, в том числе были упомянуты увольнения сотрудников, несогласных с линией руководства. На фоне длящегося более года конфликта с новой дирекцией из ИППИ ушло множество научных работников. Так, летом стало известно, что половина всех математиков ИППИ решила уйти работать в МФТИ.