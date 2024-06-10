Примерно половина всех математиков Института проблем передачи информации РАН решила уйти работать в МФТИ на фоне конфликта с новой дирекцией института. Об этом RTVI рассказал источник в ИППИ РАН. В руководстве ИППИ трагедии в этом не видят, между тем сотрудники института созывают чрезвычайное заседание из-за действий дирекции.

«Сейчас согласие перейти из ИППИ в МФТИ есть от 28 человек, и это число может увеличиться еще на 2-3 человека, — рассказал RTVI источник в ИППИ РАН. — Это Математический отдел ИППИ, по списочному составу уходит примерно половина его. Как мне кажется, это действительно конец Математического отдела ИППИ в том виде, в каком мы его знаем, но и начало новой жизни».

По его словам, речь идет о создании в МФТИ небольшого математического факультета по фундаментальной математике, куда перейдут математики из ИППИ РАН. Ранее издание T-invariant* сообщило о намерении перейти части сотрудников ИППИ РАН в новую структуру — «Высшую школу современной математики МФТИ».

«Думаю, это всем на пользу. Современная математика на Физтехе слабая, надеюсь, они повысят уровень Физтеха, то есть Физтех от этого выиграет, ну а мы наверное сильно не потеряем. Физтех очень много людей не съест, потому что им просто деть их особо некуда. Физтех не такой большой, чтобы дать нагрузку большому количеству математиков. Для нас это не трагедия — у нас остаются две сильные математические лаборатории, — заявил RTVI и.о. замдиректора ИППИ по научной работе Юрий Костюкевич. — Я большой проблемы не вижу, переживем. Это не развал института, ни в коем случае».

Ранее в телеграмм-канале ИППИ появилось сообщение о якобы состоявшемся 3 июня заседании ученого совета, на котором и.о. директора Максим Федоров представил и.о. председателя Ученого совета и и.о. Ученого секретаря ИППИ.

До этого Федоров издал приказ, согласно которому сотрудники ИППИ, входившие в состав Ученого совета, при увольнении из института автоматически прекращают быть членами ученого совета. После этого на сайте института появился новый состав Ученого совета, в котором отсутствуют бывшие сотрудники Базыкин, Цитович, Венец, Гельфанд и Николаев.

После этих новостей в телеграмм-канале «Сохраним ИППИ» появилось сообщение о проведении 10 июня чрезвычайного совещания заинтересованных членов Ученого совета и сотрудников института. В мае стало известно об увольнении из ИППИ одного из наиболее цитируемых российских ученых, биоинформатика Михаила Гельфанда.

Конфликт вокруг назначения нового директора ИППИ Максима Федорова начался 17 июля 2023 года, когда Минобрауки известило и. о. директора Андрея Соболевского о прекращении с ним трудового договора без указания причин, что вызвало недовольство коллектива ученых. 26 февраля коллектив ИППИ РАН собрался на конференцию, на которой в адрес дирекции прозвучали выдвинутые ранее претензии и ряд новых, в том числе были упомянуты увольнения сотрудников, несогласных с линией руководства.

В ответ на требование конференции при РАН была создана специальная комиссия по оценке научной деятельности ИППИ. «Комиссия пришла к заключению об имеющем место кризисе в управлении ИППИ РАН в настоящее время при наличии процессов, способных негативно повлиять на результаты научной деятельности ИППИ РАН в будущем», — говорится в выводах комиссии.

*включено Минюстом России в реестр иностранных агентов