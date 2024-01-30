Следствие предъявило блогеру и основателю бизнес-школы «Like центр» Аязу Шабутдинову новое обвинение, сообщил его адвокат Калой Ахильгов в своем телеграм-канале. Теперь в деле фигурирует уже 50 потерпевших, тогда как ранее речь шла о 40 эпизодах мошенничества.

«Уверен, это еще не окончательное обвинение и число потерпевших вырастет», — написал Ахильгов.

Он назвал дело против своего подзащитного «абсурдом», потому что Шабутдинова «обвиняют в том, что курсы, которые проходили ученики, были некачественными».

Юрист обратил внимание на то, что заявителями стали потерпевшие, которые ранее проиграли свои иски в суде. Теперь они в качестве потерпевших пытаются быстро вернуть деньги, отметил адвокат.

«Хочу разочаровать — это так не работает. Работает это тогда, когда вы идете и договариваетесь с компанией, ищите компромисс. Потому что, судя по всему, дело это будет длиться очень долго. Вспоминается анекдот: вам поехать или шашечки?», — заключил Ахильгов.

Московский городской суд 29 января оставил без изменения постановление Таганского районного суда о продлении ареста бизнес-коуча Шабутдинова до 16 февраля.

Аяз Шабутдинов находится в СИЗО с ноября 2023 года. Ему предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ранее следствие фиксировало до 40 потерпевших, недовольных курсами Шабутдинова. Бизнес-коучу грозит до десяти лет лишения свободы. Вину он не признает.

По версии следователей, блогер продавал обучающие курсы, вебинары и тренинги, которые якобы обещали помочь в достижении высокого дохода. В правоохранительных органах считают, что Шабутдинов вместе с соучастниками создавал ложное впечатление о предпринимательской деятельности, используя «агрессивный маркетинг».

Заявление о мошенничестве на Аяза написала его бывшая клиентка — Наталья Калистратова, которая еще в 2019 году купила курс за миллион рублей. Спустя четыре года женщина решила, что ее ввели в заблуждение, когда убеждали в высокой результативности программы. По ее мнению, курс блогера причинил ей моральный и материальный ущерб, который она оценила в 1,9 млн рублей. Вскоре в уголовном деле, начатом по инициативе Калистратовой, стало числиться еще восемь потерпевших. Позднее несколько десятков дел о защите прав потребителей от учеников Аяза перешли в судебную стадию разбирательств.