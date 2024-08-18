Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по еще одному мосту через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, сообщают российские и украинские телеграм-каналы. Военкор Юрий Котенок утверждает, что по нему ударили ракетами из установки HIMARS.

Как сообщают российские военные блогеры, в результате обстрела был поврежден мост в селе Званное. Это уже второй из трех мостов через реку Сейм, поврежденный ВСУ в Глушковском районе Курской области. Они соединяют южную часть района с остальной территорией региона.

На опубликованных в Сети фото видна большая пробоина, которая перекрывает практически всё дорожное полотно моста.

«Переправа была альтернативой для эвакуации местных», — пишет Mash.

Блогер Юрий Подоляка пишет, что мост сильно поврежден, и его использование в таком виде «явно невозможно». В то же время телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука отмечает, что хотя объект получил сильные повреждения, он не обрушился и может быть пригоден для использования пешеходами и — в отдельных случаях — для проезда легкого автотранспорта.

«Военный осведомитель» отмечает, что в Глушковском районе «остался единственный мост» в селе Карыж. Mash также пишет, что в округе «остался всего один мост около поселка Глушково».

Минобороны России не комментировало сообщения о повреждении мостов в Курской области.

16 августа советник врио губернатора Курской области Роман Алехин сообщил о разрушении моста через реку Сейм в Глушковском районе.

«Курская область. Глушково. Мост через реку Сейм уничтожен ВСУ», — написал он в своем телеграм-канале.

Тогда же Алехин сообщил, что «противник перешел к реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм», а также что украинские войска начали наносить удары по мосту в селе Званное.

Baza и Mash писали, что мост был разрушен ударом реактивной системы залпового огня HIMARS. Аналогичные данные приводил военкор Юрий Котенок. Телеграм-канал «Старший Пограннаряда» утверждал, что удар был нанесен с помощью двух авиабомб.

Юрий Подоляка назвал разрушенный 16 августа мост «самым важным и мощным из четырех существующих». По данным блогера, из-за уничтожения моста в Глушково эвакуация гражданского населения южнее реки Сейм была приостановлена.