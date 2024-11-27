В отношении 41-летнего жителя деревни Ушканка Красноярского края возбудили уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью после гибели 17-летней школьницы, тело которой было найдено в загоне для свиней. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного Комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, подозреваемый работал скотником в АО «Андроновский», а отец погибшей девушки был управляющим на ферме. Между мужчинами регулярно происходили конфликты.

В ведомстве сообщили, что из-за мести подозреваемый решил забить скот отца девушки. 23 ноября, будучи в нетрезвом состоянии, он пришел к хлеву со свиньями, заранее вооружившись ножом и березовым поленом. По версии СК, у загона мужчина встретил девушку — они поссорились, фигурант «ударил потерпевшую несколько раз бревном по голове». Она потеряла сознание.

«Мужчина, понимая что на девушку могут напасть свиньи, оставил тело в постройке и ушел. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый забрал с места происшествия телефон девушки и полено и сжег их в печи у себя дома», — утверждает СК.

В ходе допроса мужчина полностью признал вину. На оперативном видео подозреваемый говорит: «За это все время накопилась <…> ненависть».

17-летняя девушка погибла 23 ноября. Около полуночи ее труп в загоне среди животных нашел несовершеннолетний знакомый. На теле школьницы зафиксировали следы укусов и рваную рану на месте бедренной артерии.

В краевой прокуратуре предварительной причиной смерти называли острую кровопотерю в результате повреждения бедренной артерии левой ноги. Возможно, школьница упала в обморок и ей стало плохо, предполагали в СК. Следов алкоголя в ее крови обнаружено не было.

Следствие объясняло, что в отсеке, где обнаружили тело девушки, находилось около десятка свиней, у крупного рогатого скота доступа к ней не было.

«Свиней девушка всегда кормила. Домашние животные не нападали на нее, не валили с ног, они погрызли ее после того, как она упала», — добавили там.

Позднее, 26 ноября, был задержан сосед девушки, подозреваемый в ее смерти. СК не называет имя подозреваемого. «Коммерсантъ» пишет, что речь идет об Игоре Зыкове.

Сразу после смерти школьницы было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК), теперь мужчина стал фигурантом дела об убийстве с особой жестокостью (п. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК). Ему может грозить пожизненное лишение свободы.