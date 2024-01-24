Фармацевтический холдинг Johnson & Johnson выплатит $700 млн по искам 42 американских штатов. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал финансовый директор компании Джозеф Уок.

По его словам, урегулирование этих исков станет «важным шагом» для компании и позволит «оставить это дело позади».

Иски к американской компании связаны со скандальным отзывом детской присыпки J&J, в составе которой, по словам истцов, были выявлены следы асбеста, что могло вызывать рак. В самом холдинге не стали признавать наличие канцерогена в продукте, но в 2020 году компания прекратила реализовать посыпку в США и Канаде из-за судебных разбирательств.

Reuters в конце 2018 года опубликовало данные о том, что в детской присыпке Johnson’s Baby, которая содержит тальк, с конца 1950-х годов периодически выявляли следы асбеста. Агентство отметило, что с 1970-х и до 2000-х годов пробы на наличие асбеста в сыром тальке и готовой присыпке также время от времени демонстрировали положительный результат.

В июле 2018 года суд в штате Миссури обязал компанию выплатить $4,7 млрд по коллективному иску. Больше 20 женщин обвинили Johnson & Johnson в том, что присыпка вызвала у них рак яичников. Johnson & Johnson опротестовала решение.

Летом 2023 года суд присяжных постановил, что Johnson & Johnson должна заплатить $18,8 млн 24-летнему жителю Калифорнии Эмори Эрнандесу Валадесу. По словам мужчины, он заболел раком из-за присыпки производства компании. У Эрнандеса, который с детства пользовался этим продуктом, развилась мезотелиома — рак тканей вокруг сердца.