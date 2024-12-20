Осужденная за соучастие в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой националистка Евгения Хасис готовится выйти на свободу. Она планирует заняться помощью молодым людям, рискующим попасть под влияние радикальной идеологии. Об этом Хасис, отбывающая наказание в мордовской колонии, рассказала местному телеканалу.

«Я, безусловно, с надеждой смотрю на свое личное будущее, — сказала Хасис. — Но с учетом того, сколько я здесь нахожусь, я немного с боязнью к этому будущему отношусь. Потому что мир слишком сильно изменился. В места лишения свободы я попала, когда вышел первый айфон. О существовании квадрокоптеров я знаю только в теории».

Националистка провела за решеткой уже более 15 лет. Сидеть ей осталось чуть больше года. Хасис заявила, что после освобождения рассчитывает «найти душевные силы и возможности», чтобы быть полезной для молодых людей, которые рискуют сломать свою жизнь и жизнь окружающих.

«Молодые люди не способны противостоять продуманным пропагандистам. Люди, которые профессионально готовятся для того, чтобы использовать молодые горячие головы в своих целях — профессионально владеют психологией, психологией толпы, психологией молодых людей, психологией конкретного человека. И нажимая на эти душевные социальные кнопки, легко ими манипулируют», — со знанием дела сказала Хасис.

По ее словам, «оторваться от этих людей» очень сложно. «В этот момент очень важно, чтобы появилось альтернативное, не менее убедительное мнение, которое бы сказало — стоп, подожди, давай разберемся», — добавила Хасис.

Евгения Хасис и ее гражданский супруг, один из основателей Боевой организации русских националистов (БОРН)* Никита Тихонов были задержаны в ноябре 2009 года. Их обвинили в убийстве правозащитника Станислава Маркелова и антифашистки Анастасии Бабуровой. В 2011 году суд приговорил Тихонова, который был признан непосредственным исполнителем убийства, к пожизненному лишению свободы, а его соучастницу Хасис — к 18 годам колонии. В 2022 году Верховный суд РФ сократил срок наказания для националистки до 17 лет.

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Евгения Хасис отбывает наказание в одной из мордовских колоний, где трудится в швейном цехе. В апреле 2024 года член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева рассказывала, что Хасис написала заявление об отправке ее в зону боевых действий на Украину. Однако о судьбе этого обращения правозащитнице ничего не известно.

*организация признана экстремистской и террористической, ее деятельность запрещена в РФ