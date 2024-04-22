Останкинский районный суд Москвы признал виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) 38-летнего Юрия Коховца и приговорил его к пяти годам принудительных работ. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Суд назначил [Коховцу] наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, которое в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменено 5 годами принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства», — говорится в постановлении суда.

Также суд запретил мужчине на протяжении четырех лет заниматься администрированием сайтов.

Согласно российскому законодательству, наказание в виде лишения свободы заменяют принудительными работами, когда суд допускает исправление осужденного и вне тюрьмы. Исправительные работы могут назначить только в том случае, если срок наказания обвиняемого составляет не больше пяти лет.

Судебное заседание по делу Коховца прошло 22 апреля. Прокурор запрашивал для обвиняемого 5,5 лет лишения свободы, рассказывала РБК адвокат мужчины Елена Шереметьева. По ее словам, гособвинение также выступало за ужесточение меры пресечения в отношении Коховца — с подписки о невыезде на заключение под стражу.

По данным «Осторожно, новости», уголовное дело против Юрия Коховца завели в марте 2023 года. Изначально в материалах дела указывалась первая часть 207.3 статьи уголовного кодекса (о распространении «фейков»), а в мае к обвинению добавили мотив совершения преступления — на основании политической ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Максимальное наказание, которое грозило мужчине, — десять лет лишения свободы или штраф в размере пяти млн рублей.

Поводом для возбуждения дела стало участие Коховца в публичном опросе «Радио Свобода»* в июле 2022 года. Тогда журналисты издания спрашивали мнения жителей Москвы о том, нужна ли «разрядка напряженности между Россией и странами НАТО». Коховец высказался против российской военной операции на Украине и также упомянул события в Буче. Сотрудники правоохранительных органов определили по опубликованному в сети видео опросу личность Коховца, после чего на него завели уголовное дело. Помимо него мнениями в опросе поделились и другие респонденты, их имена и фамилии в видео не указывались.

После вынесения приговора Коховец признался, что доволен решением суда и не планирует его обжаловать, пишет «Осторожно, новости». Он также порадовался, что этот этап в его жизни закончился.

В феврале 2023 года после интервью «Радио Свобода»* уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК) также возбудили против активиста Максима Лыпканя. Он содержался в московском СИЗО-2 на протяжении почти девяти месяцев, после чего суд признал его «невменяемым в момент совершения преступления». Лыпканя отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу до 23 апреля 2024 года, писал ТАСС.

Согласно статистике Судебного департамента, всего в 2023 году по первой части статьи о фейках о Вооруженных силах России (ст. 207.3 УК) вынесли приговор 26 людям, по второй части статьи — 33.

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