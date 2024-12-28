В России ужесточили ответственность за организацию вооруженного мятежа, соответствующий законопроект подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее организаторы и участники вооруженного мятежа в России могли получить наказание от 12 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до 2 лет. Теперь срок лишения свободы составит от 15 до 20 лет, а в случае, если мятеж повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, — до 20 лет со штрафом в 500 тыс. до 1 млн рублей или пожизненное лишение свободы.

Вместе с тем участник мятежа может избежать уголовной ответственности, если добровольно сообщит властям или другим образом предотвратит «дальнейший ущерб интересам России». При этом в его действиях не должно содержаться иного состава преступления.

Среди прочего, законопроект исключает возможность для осужденных за терроризм и вооруженный мятеж на условно-досрочное освобождение (УДО). На УДО не смогут рассчитывать осужденные за:

— теракт,

— содействие в террористической деятельности,

— прохождение обучения в этих целях,

— организацию террористического сообщества и участие в нем,

— вооруженный мятеж,

— акт международного терроризма.

Наказание предусмотрели и для иностранцев, которые оказывают финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Их смогут лишить свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за 3 года.