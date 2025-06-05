Волгоградские сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка по подозрению в жестоком убийстве его 40-летнего отца, сообщают областные главк МВД и управление Следственного комитета (СК). Тело мужчины нашли с множественными рублеными ранами головы и конечностей.

Убийство произошло накануне, 4 июня, в одном из частных домов садового товарищества Светлоярского района. Как уточняет волгоградский портал V1.RU, все произошло на улице Урожайная садового некоммерческого товарищества «Электрик-1».

По версии следствия, между отцом и сыном возник конфликт, в ходе которого подросток взял топор и нанес им не менее 10 ударов по голове и рукам родителя. После этого он взял личные вещи, документы и деньги и скрылся с места преступления.

«Первым делом он предпринял попытку изменить свою внешность — в одной из парикмахерских осветлил себе волосы», — говорится в сообщении СК.

Следователи совместно с сотрудниками полиции сумели установить, что он скрывается в Дзержинском районе Волгограда. Там его оперативно задержали. Решается вопрос об избрании подростку меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (умышленное причинение смерти другому человеку). Она предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы, однако несовершеннолетнему осужденному могут назначить не более 10 лет с отбыванием в воспитательной колонии (ч. 6 ст. 88 УК).

В апреле в Москве 15-летняя девушка убила отца, ударив его ножом в шею. На допросе школьница рассказала, что желала смерти отцу, писал телеграм-канал SHOT. Девушка и ее старшая сестра рассказали на допросе об издевательствах и избиениях со стороны родителя.