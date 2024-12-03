Отцу четверых погибших от отравления детей в поселке Красная Сопка Красноярского края избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«С учетом того, что отец признал вину в совершенном преступлении, сотрудничает со следствием, дает показания, следствием принято решение об избрании ему меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказал собеседник РИА Новости.

По словам источника агентства, подозреваемый готов являться по вызовам к следователю и не собирается никуда уезжать. Также СК показал кадры признания его вины.

Ранее ему было предъявлено обвинение по статье причинение смерти по неосторожности. По данным следствия, вечером 20 сентября глава семьи обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством.

СК отмечает, что утром 21 сентября все члены семьи, в том числе четверо детей, почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья, сопровождавшееся признаками кишечного расстройства.

«После обращения в местную амбулаторию и осмотра все члены семьи были госпитализированы в медицинские учреждения. В результате отравления 21 сентября скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день 11-летняя девочка, в ночное время 23 сентября 12-летняя девочка», — пояснили в СК.

2 декабря пресс-служба ведомства сообщила, что причиной смерти четверых детей стало отравление ядовитым инсектицидным средством. По факту гибели несовершеннолетних ведомство возбудило уголовное дело по статье о производстве и хранении продукции, а также выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.