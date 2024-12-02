Причиной смерти четверых детей в Назаровском районе Красноярского края стало отравление ядовитым инсектицидным средством. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и республике Хакасия.

С учетом собранных в ходе следствия доказательств и проведенных экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства (ядовитое вещество, содержащееся в средстве от насекомых. — Прим. RTVI) в организм детей», — говорится в сообщении СК.

По факту гибели несовершеннолетних ведомство возбудило уголовное дело по статье о производстве и хранении продукции, а также выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ведомство пообещало позже дать правовую оценку действиям отца погибших детей.

ЧП произошло 21 сентября в поселке Красная Сопка Красноярского края. Родители и четверо детей пожаловались на резкое ухудшение самочувствия и кишечное расстройство, после чего их госпитализировали. Двое детей — 6-летняя девочка и 13-летний мальчик — скончались в тот же день. На следующий день, 22 сентября, в больнице умерла 11-летняя девочка, в ночное время 23 сентября — 12-летняя девочка.

Умер и живший вместе с семьей котенок. На его шерсти, по предварительным данным, обнаружили вещества, входящие в состав инсектицидного средства, рассказали в СК.

Взрослые члены отравившейся семьи — 34-летний отец и 32-летняя мать на девятом месяце беременности — были выписаны из больницы в среду, 25 сентября, их состояние врачи оценили как удовлетворительное.

По словам матери погибших детей, накануне происшествия, 20 сентября, вся семья ела пельмени и приготовленную курицу с картошкой. Она утверждала, что опасные для жизни вещества не могли попасть в пищу во время приготовления блюд.

Следователи провели экспертизу продуктов, но не нашли в них опасных веществ или превышения допустимых значений компонентов. Однако, как стало известно позднее, незадолго до трагедии отец погибших детей обрабатывал помещение дома дихлофосом. Кроме того, в доме были обнаружены пестициды, инсектициды в порошке и спреях, а также ветеринарные антибиотики.

Изначально следствие рассматривало две версии произошедшего — отравление аэрозолем от насекомых и употребление продуктов питания с неизвестным токсичным веществом. Позже ведомство назвало версию отравления средством от насекомых приоритетной.