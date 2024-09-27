Отравление неустановленным средством против насекомых рассматривается как приоритетная версия гибели четырех детей в поселке Красная Сопка под Красноярском. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве отметили, что в рамках расследования дела следствие получило предварительные данные исследований Красноярского бюро судебно-медицинской экспертизы.

«Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства — приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент», — сказано в сообщении.

Ранее следствие рассматривало две версии произошедшего — отравление аэрозолем от насекомых и употребление продуктов питания с неизвестным токсичным веществом.

Точные причины смерти детей будут установлены не менее чем через месяц, после проведения судебно-медицинских экспертиз, заявил 26 сентября агентству ТАСС источник в краевом ГСУ СК. Он отмечал, что предварительные результаты судмедэкспертизы говорят об отравлении «неустановленным токсическим веществом».

Родители и четверо детей из поселка Красная Сопка Назаровского района Красноярского края почувствовали симптомы пищевого отравления рано утром 21 сентября. Все члены семьи из-за недомогания были госпитализированы; 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, 22 сентября — 11-летняя девочка, в ночное время 23 сентября — 12-летняя девочка.

Взрослые члены отравившейся семьи — 34-летний отец и 32-летняя мать на девятом месяце беременности — были выписаны из больницы в среду, 25 сентября, их состояние врачи оценили как удовлетворительное.

В течение дня 20 сентября вся семья ела пельмени, вечером — приготовленную курицу с картошкой и пельмени, рассказала мать погибших детей. По ее словам, опасные для жизни вещества не могли попасть в пищу во время приготовления блюд.

В четверг, 26 сентября, стало известно, что в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, где семья делала покупки, не выявили превышения нормируемых значений не выявлено. Не нашли их и в продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, курице с картофелем, тушеной рыбе и питьевой воде.

В доме отравившейся семьи были обнаружены пестициды, инсектициды в порошке и спреях, а также ветеринарные антибиотики. Известно также, что отец погибших детей обрабатывал помещение дома дихлофосом, однако в Институте аналитической токсикологии заверили, что распыляемый дихлофос не мог стать причиной смертельного отравления.