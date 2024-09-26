Судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины отравления, приведшего к смерти четырех детей из многодетной семьи в Красноярском крае, займут не менее месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление краевого Главного следственного управления СКР.

«Мы ожидаем результаты судебно-медицинских экспертиз с целью определения точных причин смерти детей. <…> Судебно-медицинские экспертизы в подобных случаях делаются около месяца. Необходимо проведение дополнительных исследований», — пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что на данный момент известны лишь предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно которым дети скончались от «воздействия неустановленного токсического вещества».

Сейчас, по словам источника в региональном ГСУ СКР, судебно-химическими экспертизами по делу о гибели детей занимаются Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы и Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России в Москве.

Кроме того, сообщил источник, в ближайшее время следственные органы должны получить окончательные результаты санитарно-химических и микробиологических исследований проб продуктов питания из дома отравившейся семьи и магазина, где пострадавшие покупали пельмени и курицу.

Накануне, 25 сентября, в краевом управлении Следкома сообщили, что по итогам проведенных исследований в пробах продуктов с кухни отравившейся семьи не было обнаружено ядовитых веществ в концентрации, способной привести к летальному исходу.

«Может быть какое-то вещество, за исключением кадмия, ртути, мышьяка, свинца, по мнению Роспотребнадзора, которые самые опасные вещества могут повлечь смерть. Но их количество… не превышает [допустимые нормы]. Может быть, что-то было ещё, что они пока не выявили», — рассказал представитель следственного управления.

Взрослые члены отравившейся семьи — 34-летний отец и 32-летняя мать на девятом месяце беременности — вчера были выписаны из больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Похороны умерших детей состоятся 30 сентября, заявил глава Назаровского района Краснодарского края Михаил Ковалев. «Мы берем на себя полностью организацию и оплату похорон», — сообщил он, добавив, что детей похоронят на кладбище в поселке Красная Сопка.

Следствие продолжает разрабатывать две версии причин отравления — отравление неизвестным веществом «общетоксического действия», которое содержалось в продуктах питания, или дихлофосом. Обнаруженный в доме семьи дихлофос был произведен новосибирским предприятием «Сибиар».

Отравление многодетной семьи в красноярском поселке

Родители и четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет из поселка Красная Сопка Назаровского района Красноярского края почувствовали симптомы пищевого отравления рано утром 21 сентября. Накануне, 20 сентября, они в течение дня несколько раз ели купленные в ближайшем магазине пельмени. Мать с отцом ужинали курицей из того же магазина с картофелем. Вечером семья чувствовала себя нормально.

К утру у всех шестерых начались рвота и режущие боли в животе. Родственники согласились отвезти пострадавших в районную больницу. К этому времени младшая дочь находилась в бессознательном состоянии, а в больнице скончалась. Вскоре умер ее 13-летний брат, а к утру — 11-летняя сестра. Четвертая из девочек, 12-летняя, умерла в ночь на 23 сентября. Родители некоторое время провели в коме, врачам удалось сохранить беременность матери.

В магазине «Олимп», где семья покупала пельмени и курицу, выявлены нарушения норм ветеринарного законодательства при закупке продуктов животного происхождения. Владелец торговой точки заверил, что постоянно берет на реализацию одни и те же пельмени, на которые до сих пор не поступало жалоб. Продавщица магазина заверила, что сама ела эти пельмени.

В доме отравившейся семьи были обнаружены пестициды, инсектициды в порошке и спреях, а также ветеринарные антибиотики. Основной версией следствия сначала стало случайное добавление порошка от мух в пельмени вместо соли. Мать призналась, что в обед попросила старших дочерей сварить пельмени. Следователи предположили, что они могли по ошибке «посолить» воду инсектицидом из пакета, который лежал на кухне рядом с пищевыми продуктами и посудой.

Однако следов инсектицида в пробах отравившихся не оказалось. После этого следствие сосредоточилось на версии о том, что причиной отравления могло стать распыление дихлофоса, которым семья регулярно травила мух в доме. При этом дядя умерших детей Алексей Виноградов утверждает, что после каждой обработки комнаты обязательно проветривали по два часа, выгоняя детей на улицу.

Медицинский директор Института аналитической токсикологии Сергей Ловцевич заверил, что распыляемый дихлофос не мог стать причиной смертельного отравления. По его словам, смерть от этого инсектицида возможна, если человек его выпьет: в таком случае симптомы появляются мгновенно, а летальный исход наступает в течение часа.