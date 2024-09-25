В продуктах, которые ела отравившаяся в красноярском селе многодетная семья, не было вредных веществ в превышающей норму концентрации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР по итогам проведенной экспертизы.

Специалисты исследовали пробы пельменей и куриного мяса, купленных семьей в местном магазине «Олимп», а также куриный бульон, покупную приправу, кетчуп, колбасу, рыбу и яйца из холодильника, приготовленную матерью курицу с картошкой. На экспертизу была взята и питьевая вода — в ней тоже не выявлено превышение допустимых значений вредных веществ.

«Может быть какое-то вещество, за исключением кадмия, ртути, мышьяка, свинца, по мнению Роспотребнадзора, которые самые опасные вещества могут повлечь смерть. Но их количество… не превышает [допустимые нормы]. Может быть, что-то было ещё, что они пока не выявили. Следователи продолжают [экспертизы]… сейчас будут проводить на другие вещества», — рассказал представитель следственного управления РИА Новости.

Пробы, взятые у четырех умерших детей, доставлены для анализа в Москву — в Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава. Выживших родителей — 34-летнего отца и 32-летнюю мать на девятом месяце беременности — сегодня, 25 сентября, должны выписать из больницы. Им уже выданы разрешения на захоронение умерших детей.

Следствие продолжает разрабатывать две версии причин отравления — отравление неизвестным веществом «общетоксического действия», которое содержалось в продуктах питания, или дихлофосом. Обнаруженный в доме семьи дихлофос был произведен новосибирским предприятием «Сибиар». Его представитель заявил, что в компании занялись сбором информации, но данных от Следственного комитета пока недостаточно для каких-либо выводов.

Отравление многодетной семьи в красноярском селе

Все члены многодетной семьи из красноярского села Красная Сопка — родители и четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет — почувствовали симптомы пищевого отравления рано утром 21 сентября. Накануне, 20 сентября, они в течение дня несколько раз ели купленные в ближайшем магазине пельмени. Мать с отцом ужинали курицей из того же магазина, приготовленной с картофелем. Вечером семья чувствовала себя нормально.

К утру у всех шестерых началась рвота, сопровождавшаяся режущими болями в животе. Отец принял омепразол, но остальным домочадцам таблетки не давал, исходя из того, что беременной жене и детям они могут навредить. Родственники согласились отвезти пострадавших в районную больницу. К этому времени младшая дочь находилась в бессознательном состоянии.

В больнице шестилетняя девочка скончалась. Вскоре умер ее 13-летний брат, а к утру — 11-летняя сестра. Четвертая из девочек, 12-летняя, умерла в ночь на 23 сентября. Родители некоторое время провели в коме, врачам удалось сохранить беременность матери.

В магазине «Олимп», где семья покупала пельмени и курицу, были выявлены нарушения норм ветеринарного законодательства при закупке продуктов животного происхождения у поставщиков. Однако владелец торговой точки заверил, что постоянно берет на реализацию одни и те же пельмени, на которые до сих пор не поступало жалоб от покупателей из села. Продавщица магазина заверила, что сама употребляла эти пельмени в пищу.

Пакет из-под пельменей отец семейства сжег вскоре после еды. Следователям он заявил, что они с женой постоянно покупали в «Олимпе» пельмени какой-то одной марки, но в этот раз взяли другие.

В ходе осмотра дома, где проживает многодетная семья, были обнаружены пестициды, инсектициды в порошке и спреях, а также ветеринарные антибиотики. Выяснилось, что мать, работавшая на ферме техником по искусственному осеменению, приносила химикаты с работы домой.

Основной версией следствия поначалу стало случайное добавление порошкообразного средства от мух в пельмени вместо соли или приправы. Мать рассказала, что в обед попросила старших дочерей самостоятельно сварить пельмени. Следователи предположили, что девочки могли добавить в кастрюлю белый порошок из пакета с инсектицидом, перепутав его с солью. Пакет был найден на кухне рядом с пищевыми продуктами и посудой.

Однако следов отравляющего вещества, содержащегося в порошковом инсектициде, в пробах отравившихся не оказалось. После этого следствие сосредоточилось на версии о том, что причиной отравления могло стать распыление дихлофоса, которым семья регулярно пользовалась для борьбы с летающими насекомыми в жилых помещениях. Тем не менее дядя умерших детей Алексей Виноградов утверждает, что после каждой обработки комнат дихлофосом их обязательно проветривали по два часа. По его словам, при проветривании дети всегда находились на улице.

Медицинский директор Института аналитической токсикологии Сергей Ловцевич заверил, что после проветривания дихлофос не мог стать причиной тяжелого отравления. По его словам, смертельное отравление этим инсектицидом возможно, если человек выпьет его: в таком случае симптомы появляются мгновенно, а летальный исход наступает в течение часа.