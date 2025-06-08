Отец американского миллиардера Илона Маска — Эррол Маск — прилетел в Москву для участия в «Форуме будущего 2050», пишут «Известия». На сайте мероприятия Маск-старший указан в качестве спикера.

Эррол Маск — инженер и предприниматель. Он родился в Претории в 1946 году, в юности служил в южноафриканской армии, затем занялся инженерной деятельностью и инвестициями в строительство. Был женат на канадской модели Мэй Маск, у них трое детей — Илон, Кимбал и Тоска.

В разговоре с «Известиями» Эррол Маск прокомментировал недавний публичный конфликт своего сына с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, оба они последние пять месяцев находятся в состоянии «сильного стресса», на фоне которого между ними и произошли разногласия.

«Им пришлось избавиться от всей оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами и так далее, и они очень устали и напряжены, так что вы можете ожидать чего-то подобного, знаете, в этом нет ничего необычного», — поделился мнением Маск-старший.

По его мнению, победителем из этой ситуации выйдет Трамп: «Он президент, он был избран. <…> Илон совершил ошибку, я думаю, но он устал, у него стресс. <…> Они еще не знают, что делать, и воюют друг с другом».

Эррол Маск добавил, что его сын «хочет придерживаться принципов: не давать демократам реализовывать их глупые идеи, деньги и все такое».

«А Трамп просто должен это делать, чтобы получить голоса избирателей. Так что, знаете, это нормально, это просто мелочь, которая закончится завтра», — заключил Маск-старший.

Детали публичного конфликта Маска и Трампа — читайте в материале RTVI

Что обсудят на московском форуме

«Форум будущего 2025» пройдет 9 и 10 июня на базе учебно-образовательного кластера «Ломоносов». Организатором мероприятия стал институт «Царьград». Программа делится на три направления: «Развитие», «Государство» и «Общество».

Среди основных тем для обсуждения — освоение космоса, будущие формы конфликтов и цифровой обороны, технологический суверенитет, проблемы ментального здоровья, миграционная политика, семья и традиционные ценности.

Помимо Эррола Маска, в числе спикеров указаны еще несколько зарубежных гостей — британский политик Джордж Галлоуэй, американский аналитик Эндрю Наполитано, китайский медиаменеджер Эрик Ли и другие. Также на форуме выступят глава МИД России Сергей Лавров, телеведущая Екатерина Андреева, руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов, актер Стас Ярушин, протоиерей Андрей Ткачев и другие.